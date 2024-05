RUGBY. ''Il n'y a pas d'égo mal placé'' : Thomas Ramos, frustré oui, mais décisif aussi

Remplaçant au coup d'envoi du match le plus important de la saison du Stade Toulousain, Thomas Ramos rongeait son frein. Finalement, ce dernier a été décisif, et s'est livré sur cette rencontre particulière.

Une place de remplaçant, jamais agréable...

À l'annonce de la composition, il est évident que Thomas Ramos n'a pas dû apprécier sa relégation sur le banc des remplaçants, lui qui est titulaire depuis plusieurs saisons à l'arrière de Toulouse. Néanmoins, l'arrivée d'un certain Blair Kinghorn semble bousculer la hiérarchie.

Ce dernier est le véritable porte-bonheur du Stade Toulousain, au point d'être invaincu avec le maillot rouge et noir cette saison ! L'international écossais a joué douze rencontres avec Toulouse, pour autant de titularisations, mais aussi de victoires !

Malgré la pression qui pouvait peser sur les épaules de Kinghorn, l'arrière a démontré toute sa classe, sa sérénité, mais aussi son efficacité face aux perches. Avec un sans-faute, le joueur du XV du Chardon a planté 12 points, avant de basculer à l'aile à l'heure de jeu, en raison des sorties de Paul Costes et de Pita Ahki.

À son entrée en jeu, Ugo Mola a eu quelques mots pour son joueur : "C'est toi qui vas nous faire gagner". Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu et Ramos a dû faire face aux chandelles à répétition de Gibson-Park et Byrne. Il a été mis en échec à trois reprises.

Toutefois, sur le banc de touche, le natif de Mazamet a eu le temps d'observer la formation irlandaise : "Forcément, on ne se prépare pas de la même façon quand on est remplaçant ou titulaire. Pour les remplaçants, on a le temps d'avoir la pression qui monte, d'observer un peu ce qui se passe. Je me suis servi de la première mi-temps pour les observer défensivement, comment ils défendaient, qu'est-ce que je pouvais amener en seconde mi-temps qui allait nous permettre de les punir en prolongations." (Midi Olympique)

La frustration totalement effacée ?

Redoutable buteur, Thomas Ramos a alors suivi les pas de Kinghorn, et a pris le but à son compte. Ce dernier explique cette décision en ayant consulté son coéquipier : "C'était normal à mes yeux de lui laisser le but parce qu'il était plutôt en réussite. Je demande à Blair s'il veut la prendre, cela me paraissait logique de lui poser la question, mais c'est lui qui m'a dit : « Vas-y. J'ai un peu mal au mollet. »"

Après la rencontre, Ramos est revenu sur la force du vestiaire toulousain, qui a sans aucun doute porté la bande à Dupont vers la victoire face au Leinster. Dans ses mots, plus aucune frustration : "Cela montre encore une fois l'état d'esprit de ce groupe, il n'y a pas d'ego mal placé. Ensuite, j'ai enchaîné, parce qu'il m'a laissé continuer à buter. C'est là où cette équipe est à part. Il y a des egos, bien sûr, mais tous sont au service de l'équipe, qui reste au-dessus de tout."

Bien que ce dernier ait eu un échec dans l'exercice des tirs au but, il a tout de même planté trois pénalités et a inscrit une transformation. En plus de cela, Ramos est aussi à l'origine de l'action décisive, l'essai de Matthis Lebel en prolongation. Nous connaissons son jeu devant la défense, et face à Heinshaw et Larmour, l'arrière toulousain a parfaitement décalé Chocobares qui a envoyé Lebel derrière la ligne.

Sans aucun doute, la fraîcheur de Ramos sur ce type d'action a fait la différence, et son rôle de remplaçant de luxe à tout de suite prit tout son sens. Néanmoins, va-t-il porter le numéro 23 jusqu'à la fin de la saison ? Rien n'est encore sûr en ce qui concerne le Top 14, mais quoi qu'il en soit, Toulouse pourra compter sur tout son talent.

RUGBY. Cet entraîneur emblématique du Top 14 va-t-il reprendre du service après une pause administrative ?