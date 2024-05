RUGBY. Cet entraîneur emblématique du Top 14 va-t-il reprendre du service après une pause administrative ?

Personnage emblématique du Racing 92, Laurent Travers a décidé de mettre entre parenthèses sa carrière d'entraîneur afin de prendre la présidence du club. Néanmoins, des rumeurs circulent de plus en plus...

Un retour sur les terrains ?

Cette saison est particulière pour Laurent Travers, qui n'a pas quitté la maison ciel et blanche, mais qui n'est plus au bord du terrain à distiller les consignes à ses joueurs. Après 10 ans sur le banc de touche du Racing 92, l'ancien talon a pris la décision de changer de poste cette année.

En effet, Travers a quitté sa fonction d'entraîneur pour celle de président du Directoire de son club. Ce changement est intervenu à la suite de la demi-finale de Top 14 l'année dernière, après une déculottée reçu par le Stade Toulousain.

De ce fait, ce dernier a engagé Stuart Lancaster comme directeur du rugby au Racing 92, et tout un staff bien organisé autour de lui. C'est donc en tribune que nous voyons, lors de chaque rencontre, celui qui a amené la bande à Camille Chat vers le Brennus en 2016.

En ce début de semaine, Midi Olympique annonce que Laurent Travers aurait reçu des propositions de son ancien club, Castres, mais pas seulement. Provence Rugby aurait également tenté d'approcher l'ancien tarnais, mais sans retour concret.

Pour rappel, l'année dernière, ce dernier avait reçu une offre de la Fédération italienne de rugby pour reprendre la sélection. Travers avait décliné la proposition en expliquant que les conditions pour constituer un staff de haut niveau n’étaient pas réunies.

Néanmoins, l'actuel président du Racing 92 serait très bien fourni d'un point de vue financier et difficile pour les autres clubs de concurrencer le club de la capitale sur ce coup-là. En plus de cela, selon Rugby Prime, une source proche du dossier aurait affirmé que les opportunités en France et à l'étranger reçu par Travers n'étaient pas à la hauteur de celle du Racing 92.

Toutefois, à seulement 55 ans et avec une forte expérience du Top 14, l'homme qui a décroché deux Boucliers de Brennus et réalisé trois finales en Champions Cup pourrait faire son retour sur les bords du terrain. En revanche, difficile d'imaginer son avenir ailleurs qu'au Racing 92, qu'il a façonné lors des dernières saisons.

RUGBY. Pas le temps de dormir pour l'OVNI Antoine Dupont qui se remet déjà au boulot pour France 7