TOP 14. Toulon ou Perpignan ? Voici pourquoi le RCT devrait bien finir sixième du Top 14

Cette fin de saison en Top 14 est palpitante, et pour cette année, l'USAP s'invite à la fête et reste en embuscade dans la course au top 6. Suffisant pour griller la priorité à Toulon ? Pas sûr.

L'expérience peut faire la différence

Actuellement sixième et donc dernier qualifié, Toulon compte 55 unités. Juste derrière, Perpignan, qui avait fini avant-dernier lors de la précédente saison, à 53 points, soit 10 de plus que l'an passé.

Les Catalans sont donc à l'affût de la moindre erreur des Toulonnais, avec la fougue et l'insouciance d'un groupe qui découvre le sprint vers les phases finales de Top 14. En face, le RCT possède de nombreux joueurs habitués à jouer des matchs couperets !

Parmi les internationaux, nous pouvons citer Baptiste Serin, Charles Ollivon, Dan Biggar, Selevasio Tolofua ou encore Ben White. Tous ont déjà joué des phases finales, et pour certains, cela ne remonte pas très loin. L'an dernier, les hommes de la rade ont fini septièmes, à seulement deux unités de l'UBB.

Depuis 2018, Toulon n'a plus eu la joie de goûter aux phases finales de Top 14, et lorsque l'on remonte quatre ans en arrière, aucun joueur actuel n'était présent lors du quart de finale face au LOU.

Néanmoins, parmi les rangs des Toulonnais, plusieurs joueurs ont connu ces enjeux, et le RCT s'est renforcé avec des joueurs d'expérience. Cette saison, nous pouvons citer Melvyn Jaminet qui a été champion de France avec Toulouse l'an dernier. À ses côtés, Tolofua était aussi de la partie, mais a soulevé le Brennus deux fois auparavant, en 2019 et 2021. Le solide Leicester Fainga'anuku a aussi remporté le Super Rugby en 2019 et 2022. Paolo Garbisi a également connu le succès en Top 14, avec le MHR en 2022.

Un calendrier très favorable

Avant que cette saison 2023-3024 ne rende son verdict concernant les six premiers qualifiés, il reste tout de même quatre rencontres à jouer. Et lorsque l'on regarde le calendrier du RCT, et que l'on compare à celui de l'USAP, les hommes de Pierre Mignoni sont avantagés.

Le week-end dernier face à La Rochelle, la jeune garde toulonnaise a tenu la dragée haute au finaliste du Top 14, et finalement Toulon a perdu 27-17. Les cadres étaient pour la plupart sur le banc, et certains étaient même totalement ménagés, afin de rester frais pour les quatre prochains matchs.

Dans deux semaines, Toulon défiera le LOU à Mayol, et part grand favori avant la rencontre, car les Lyonnais sont les moins performants du championnat à l'extérieur. Ensuite, le RCT se déplacera chez la lanterne rouge, et une fois de plus, Toulon devrait être en mesure de gagner le match. Au mois de juin, la bande à Serin recevra Clermont, qui n'excelle pas à l'extérieur et qui doit jouer sur deux tableaux avec la Challenge Cup. Enfin, pour la dernière journée du championnat, Toulon aura fort à faire chez le leader parisien.

Pour l'USAP, le parcours semble plus compliqué, mais loin d'être impossible. Après la journée de Challenge Cup que jouera l'ASM face aux Sharks, les Clermontois seront en déplacement à Perpignan. Ensuite, les Catalans prendront la direction de Bayonne, où il est toujours aussi difficile de gagner. Puis, ils recevront l'UBB, qui a récemment gagné à Jean-Dauger, avant de finir la saison dans le Béarn, face à la Section Paloise.

Vous l'aurez donc compris, Perpignan devra être intraitable à domicile, mais également gagner soit sur la pelouse de Bayonne, soit sur celle de Pau. Pour Toulon, le petit matelas de deux points d'avance leur permet de souffler, mais l'erreur à Mayol ne sera pas permise.

