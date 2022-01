Top 14. Toulon. Le joueur du RCT est bien sorti de l'hôpital

Bonne nouvelle, le jeune joueur du RCT ayant passé des examens suite à une alerte cardiaque est sorti de l'hôpital. Selon Le Figaro, le joueur "va bien".

Vendredi matin, Franck Azéma nous annonçait qu'un des espoirs du RCT avait dû se rendre à l'hôpital. Positif au COVID, le jeune joueur avait montré des signes de problèmes cardiaques : "Il y a un garçon qui est parti ce matin, hospitalisé parce qu'il avait des soucis cardiaques. Il n'est pas tombé par terre, mais il est en difficulté". Des mots forts, qui nous ont forcément tous inquiétés. Mais bonne nouvelle, Le Figaro nous a indiqué hier que le joueur est bien sorti de l'hôpital. Selon le quotidien, "le joueur va bien".

Selon les premiers tests effectués, le joueur souffrirait d'une arythmie. Le jeune trois-quarts de 20 ans a pu sortir de l'hôpital, et se reposer suite à cet incident. Pour rappel, le jeune homme avait ressenti de fortes palpitations lors d'un test d'effort. Des nouvelles rassurantes donc, et qui nous rappellent que la santé des joueurs passe avant tout le reste.

