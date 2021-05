Top 14. Toulon et le Stade Français mis à l'amende par la commission de discipline

Dans un communiqué, la Ligue nationale de rugby a indiqué que Toulon et le Stade Français avait écopé d'une amende pour non-respect du protocole sanitaire.

Pour non-respect du protocole sanitaire, le MHR est condamné à une légère amendeÀ l'instar de Montpellier plus tôt dans la saison, le Stade Toulousain et le Rugby club toulonnais ont été sanctionnés par la commission de discipline. Les deux formations de Top 14 sont épinglées pour non-respect du protocole médical de gestion Covid-19. Toulon écope ainsi de 9000 euros d'amende et d'un blâme pour non-respect du protocole de gestion des manifestations sportives. Paris a aussi été mis à l'amende. Les deux formations peuvent faire appel des décisions dans un délai de sept jours.