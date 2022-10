TOP 14. Timing improbable : Toulon recevra Lyon... un jeudi soir à 21h !

Durant les fêtes de fin d’année, le RCT accueillera le LOU à Mayol, le jeudi 22 décembre à 21 h, lors du Boxing Day. Préparez votre emploi du temps !

Vous la sentez, cette odeur de fin d'année ? Eh oui, même si dans quelques endroits en France, l'été indien semble parfois perdurer, le calendrier défile, lui. Bientôt, vos villes commenceront à être décorées et les téléfilms de Noël défileront sur vos écrans chaque après-midi : soyez-en sûrs, les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. D'ailleurs, la LNR n'attend pas elle non plus, puisqu'elle vient de dévoiler ce mercredi les affiches de la fameuse journée du "Boxing Day", notamment. Cette année et à l'inverse de la saison dernière, les équipes françaises joueront juste avant Noël, avec des affiches prévues du jeudi 22 décembre, au samedi 24 décembre à 15h. Tout le juste le temps pour les joueurs du Racing et du Stade Français de serrer les mains après le match, de se doucher et d'enfiler un costume pour se rendre au repas du réveillon, le soir.

L'essentiel des rencontres aura donc lieu le vendredi 23, mais les heureux gagnants du tirage du jeudi 22 sont les Toulonnais, qui recevront les Lyonnais à Mayol à 21h. Un créneau inhabituel, pas idéal pour les travailleurs mais qui devrait permettre aux acteurs de cette rencontre d'avoir du temps pour ensuite partir sillonner la France et profiter de leurs familles. Avant de se retrouver en début de semaine suivante, pour préparer la 14ème journée. Qui elle s'étendra du 30 décembre au 1er janvier 2023, et se terminera comme l'an dernier, par un certain Clermont vs Toulouse, à 21h.

Les affiches du Boxing Day (13ème journée de Top 14) :

Toulon - Lyon (jeudi 22 décembre à 21h, sur Canal + sport et C8) / Brive - Clermont / Montpellier - Perpignan / Pau - Bayonne / La Rochelle - Bordeaux-Bègles (vendredi 23 décembre à 18h45) / Toulouse - Castres (vendredi 23 décembre à 21h) Racing 92 - Stade français (samedi 24 décembre à 15h)