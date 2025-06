TOP 14. Thomas Ramos rejette le doute mais...tout n'est pas rose à Toulouse avant la demie

Pas question de douter. Thomas Ramos affiche la couleur : le Stade Toulousain est concentré, exigeant et en quête de réponses ce vendredi soir face à Bayonne.

« Dans la qualité de nos entraînements… on a eu trois grosses journées où l'on a plutôt bien travaillé, avec beaucoup d'intensité… Je pense que cette semaine, on a tous pris la mesure de l'événement. » A l'orée de la demi-finale face à Bayonne, Thomas Ramos ne tourne pas autour du pot via Le Figaro : l'heure n'est plus aux calculs, mais à l'engagement collectif. Entre repos ciblé et montée en charge, le groupe toulousain a visé la cohésion et la concentration, pivot essentiel avant d'aborder une demi-finale.

La bascule vers le sérieux

Ramos est lucide : « On a besoin surtout de se retrouver sur notre côté défensif… si tu n'as pas une défense de fer…, tu ne gagnes pas ces matchs… » Et il sait de quoi il parle : les Rouge et Noir ont encaissé trop de points sur la fin de saison, concédé des matchs trop facilement au goût d'Ugo Mola. L'heure est venue de durcir le rideau pour tenir la route jusqu'au Brennus. « Si on parle de records, de notre classement, c'est une belle saison… Je ne pense pas – c'est mon avis personnel – que le côté offensif ait été un problème, notamment sur la fin de saison. » Une invitation sur le terrain : imposer le jeu avec lucidité, puis verrouiller derrière. L'équilibre reste la clé. Et pas question pour le Tricolore de parler de doutes malgré le revers en Champions Cup et les récentes performances en TOP 14 face au Racing puis contre l'USAP.

Pas une équipe dans le doute

« Je ne pense pas qu’aujourd’hui on soit une équipe dans le doute… Ce qui nous intéresse, c’est gagner des titres. Peut-être que vendredi, le match donnera aussi une réponse, pour savoir si on doute ou pas. En tout cas, je ne l’espère pas. » L’arrière toulousain affiche une ambition claire, tempérée par la lucidité d’un leader de terrain.

Depuis la qualification directe en demi-finale, le Stade travaille dans l’ombre. « On patiente depuis quelque temps, puisqu’on est qualifié d’office… On travaille depuis 4-5 semaines pour arriver prêt pour ce match-là. » Chaque séance compte, chaque détail aussi. Face à des Bayonnais en pleine bourre et en pleine confiance, il ne faudra pas manquer l'entame de match.

En résumé : concentration, défense, ambition

Les mots de Ramos résonnent avec ce qu'on perçoit sur le terrain : rigueur défensive, ajustements en touche, replis soignés. Toulouse ne veut pas juste briller, il veut dominer dans l'intensité et le mental. Une grosse performance enverrait un message clair à la concurrence en cas de qualification pour la finale. Ramos fusionne sagesse et ambition : ne pas se reposer sur les lauriers offensifs, et prouver que Toulouse est un favori qui assume. Ce vendredi à Lyon, ce n'est pas seulement du talent qui sera jugé : c'est aussi la solidité mentale. Toulouse semble prêt à répondre présent.