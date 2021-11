Top 14. Stade Toulousain. Sofiane Guitoune prêt pour décoiffer à nouveau ses adversaires

Sofiane Guitoune a fait son grand retour à la compétition ce week-end face au Racing 92 à la Défense Arena avec le Stade Toulousain.

Classement Top 14. Bordeaux prend la tête, Lyon perd du terrain, Toulon se rassure !Après sept mois d'absences pour cause d'une rupture du ligament croisée antérieur du genou, Sofiane Guitoune revient au moment où son équipe avait le plus besoin de lui en cette période de doublon. Rentré à l'heure de jeu pour tenter d'insuffler une nouvelle dynamique à son équipe, le trois-quarts centre rouge et noir n'a pu empêcher la défaite du champion de France en titre dimanche soir. Qu'importe, l'essentiel était de retoucher un ballon de rugby sur un terrain, même synthétique. "Sur le terrain, je me sentais bien. Je suis assez content de ma rentrée. J'aurais bien sûr préféré une autre issue sur le match, mais ce n'est pas la fin du monde. Il faudra bosser pour une belle victoire ce weekend contre Perpignan", répondait-il à nos confrères de France Bleu. Concernant la reprise sur synthétique, le toulousain aime bien cette surface et avait fait une grande partie de sa rééducation sur cette surface. Malgré des craintes légitimes qui pouvaient exister, Guitoune n'a senti aucune gêne. D'ailleurs ce n'était pas la blessure qui le gênait le plus mais surtout "de louper la fin de saison". Et quelle fin de saison en effet... Gilian Galan, consultant sur la station locale de taquiner : "C'était prévisible qu'il ne donnerait pas son ballon". En même temps, sept mois sans voir Guitoune balle en main, c'est long. Top 14. RUGBY. Le dernier souhait de Gilian Galan avant de prendre sa retraite

De retour à Ernest Wallon face à son ancien club

"Cela faisait une dizaine de jours que j'avais envie de jouer. J'aurais aimé faire une reprise à domicile contre Castres, mais le staff a préféré attendre." Il fera son grand retour à Ernest Wallon face à l'USAP ce samedi, contre son ancien club, là où il avait explosé au haut niveau. Ce qui lui avait ouvert à l'époque les portes de l'équipe de France. Guitoune a "kiffé" ce passage en Catalogne et continue d'y avoir des attaches, notamment avec sa belle famille établie à Perpignan, où il y passe ses vacances d'été. Questionné sur l'approche des Sang et Or pour la rencontre à venir, le natif d'Alger ne doute pas une seconde des intentions de Patrick Arlettaz et ses hommes : "Ce n'est pas le style à se garer sur certains matchs. Ils n'ont pas la possibilité de choisir leur match, donc ils bataillent partout pour aller chercher des points." Et en cette période internationale, la rencontre s'annonce effectivement plus disputée que prévu sur le papier.

Les doublons comme une opportunité

Guitoune ne se cache d'ailleurs pas derrière l'excuse des doublons. "Ce n'est pas depuis l'année dernière que c'est comme ça au Stade Toulousain. Le club a l'habitude de ça et ce sont des périodes que j'aime bien. Ça permet à des nouveaux et des jeunes de se révéler, et pour plus tard d'instaurer de la concurrence au club. C'est pour ça et grâce à ça quelque part que Toulouse est compétitif ". Il est vrai que revenir de l'équipe de France au club et prendre acte que de nouveaux postulants aspirent à prendre votre place, oblige à se remettre systématiquement en question, condition obligatoire pour rester compétitif.

"Bien sûr que je veux terminer à Toulouse"

Justement concernant le XV de France, l'ancien joueur de l'UBB se veut confiant pour la tournée d'automne à venir. "Je pense que ça va être une belle tournée. Il y a une très belle génération, on attend tous le match de clôture contre les Blacks pour voir où se situent ces Bleus mais je pense qu'ils peuvent faire une très belle tournée. Au mois de novembre, tu es frais et tu sais que tu peux rivaliser, au contraire du mois de juin où tu passes de l'été à un climat où il fait froid et il pleut, avec 10 mois de top 14 dans les pâtes." Éternel problème de calendrier entre les deux hémisphères. Pour ce qui est de l'agenda personnel de Guitoune, il est question de son éventuelle prolongation avec Toulouse. "Ça devrait se régler d'ici peu. Ce serait vraiment très très beau. Je ne vais pas dire un rêve puisque le rêve était déjà de pouvoir y jouer." Nul doute que le public d'Ernest Wallon accueillera cette prolongation avec enthousiasme. Sofiane Guitoune n'a pas encore fini de régaler les supporters rouges et noirs de ses crochets et gestes techniques.