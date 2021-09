Top 14. RUGBY. Le dernier souhait de Gilian Galan avant de prendre sa retraite

Arrivé au LOU en 2020, la carrière de Gillian Galan s’est stoppée nette à cause d’un problème de santé.

Il veut passer à une nouvelle vie. Gillian Galan a été obligé de mettre en stand-by sa carrière dans le ballon ovale à son arrivée au LOU. Atteint du syndrome de l’artère poplitée piégée, il souffre d’une perte de sensibilité dans le pied qui l’empêche de rechausser les crampons. Cependant, avant de passer à sa reconversion, l’ancien numéro 8 du Stade Toulousain a un dernier souhait. Il l’exprime dans le podcast Poulain Raffûte : “J’aimerais bien faire un dernier match. Une rencontre d’adieu pour moi, c’est un peu de l’égo. Mais ça serait aussi l’occasion de remercier et dire au revoir aux supporters et à ceux qui m’ont soutenus. Ensuite je passerais à une nouvelle vie” Top 14. Gillian Galan (Lyon) vers une fin de carrière prématurée pour devenir... fromager ?

Ayant engagé une reconversion en tant que fromager dans un premier temps, il a malheureusement été obligé d’arrêter à cause de sa maladie. Il ne pouvait pas rester debout aussi longtemps que sa formation le nécessitait. Désormais, il cherche où se lancer. Il dit : “Je me cherche. J’appelle des gens, on m’appelle. Je fais des petites immersions par-ci par-là. Depuis que j’ai 18 ans je cotise pour la retraite, mais je n’ai que 30 ans et je ne connais que le rugby. Mon métier, c’est le rugby. Après j’ai le contact facile, je suis quelqu’un de jovial et j’arrive facilement à passer à autre chose. Il y a tellement de métiers à apprendre.”