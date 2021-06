Top 14. Gillian Galan (Lyon) vers une fin de carrière prématurée pour devenir... fromager ?

L'ancien joueur du Stade Toulousain Gillian Galan pourrait officiellement prendre sa retraite l'année prochaine. Il va commencer une formation de fromager.

Officiellement, Gillian Galan n'est pas un jeune retraité du rugby. À bientôt 30 ans, l'ancien troisième ligne du Stade Toulousain n'a cependant pas joué un match de la saison avec Lyon. "Je ferai tout pour rejouer mais si le nerf ne revient pas, je suis prêt à passer à autre chose, pas de soucis", explique-t-il via L'Equipe. Le journal nous apprend qu'après une chirurgie de la jambe, suite à un syndrome qui touche une artère, il a perdu la sensibilité au niveau du pied gauche. Cela peut paraître anodin, mais quand on ne sait pas où se trouve son pied, c'est compliqué pour espérer jouer au plus haut niveau en France. "Au début, par exemple, je ne faisais pas gaffe et quand je portais quelque chose en montant les escaliers, comme je ne savais pas où était mon pied, je tapais une marche plein fer et je me cassais la gueule". Il ne peut plus plier les orteils mais peut marcher et courir, "à condition de voir son pied. C'est un truc que tu ne peux pas comprendre tant que l'as pas vécu". Il a bien essayé de s'entraîner, mais il a fini par renoncer. Se contentant de s'entretenir physiquement au cas où il retrouverait ses sensations. Il se donne jusqu'à juin 2022 pour voir s'il peut reprendre le rugby. Sinon il poursuivra un chemin différent. "Je n'en veux à personne, soyons-clairs là-dessus". Le triple champion de France avec le Stade Toulousain sait déjà ce qu'il veut faire après le rugby. En arrêt de travail, il va en effet se lancer dans une formation de fromager du côté de Fronton en Haute-Garonne. Il ne veut en effet pas perdre son temps en espérant pouvoir rejouer à nouveau. Autant préparer l'avenir dès maintenant pour assurer un futur à sa famille. Il envisage déjà de monter sa société quand il aura officiellement raccroché les crampons.