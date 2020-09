Top 14 - Seuls 2 clubs ont augmenté leur budget cette saison

Avec la pandémie mondiale, les budgets des clubs de Top 14 sont en baisse. Pourtant, deux clubs voient leurs finances augmenter.

Le championnat français a repris en pleine crise du coronavirus alors que les clubs émettaient leurs doutes sur leur santé financière. La première raison est le risque de matchs à huis clos qui plane au-dessus d'eux comme une épée de Damoclès. Sans billetterie qui est le revenu principal des clubs, le budget est à la baisse et le modèle économique est à revoir. Pour palier à cette perte, la plupart des joueurs ont accepté de baisser leur salaire afin de ne pas plomber le club avec des charges trop lourdes.

Mais il n'y a pas de surprise : la plupart des budgets de la saison 2020-2021 des clubs de Top 14 sont à la baisse comme l'indique Sporttune. Pourtant, l'exercice précédent a montré des budgets à la hausse pour quasiment tout le monde. On remarque que Clermont a été durement touché avec une baisse de 4,8 millions d'euros, passant sous la barre des 30 millions de budget annuel. Seuls deux clubs voient une évolution positive sur un an : Toulon et Agen. Le LOU et son modèle financier basé sur son stade n'a connu qu'une baisse de 700 000 € tandis que le Racing 92 tient le cap avec un budget sans hausse ni baisse.

Les budgets Top 14 de la saison 2020-2021 :