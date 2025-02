Top 14. Sans Penaud, Jalibert et LBB, mission impossible à Bayonne ? La composition de l'UBB

Malgré un (très) grand nombre de joueurs absents, Yannick Bru doit tenter de composer une équipe compétitive pour le déplacement à Bayonne.

Bordeaux et Bayonne vont ouvrir la 16ᵉ journée de Top 14 samedi à 14 h 30. Les Bayonnais, encore invaincus à Jean Dauger, espèrent bien faire tomber leurs voisins du Sud Ouest. D’autant que l’UBB n’arrive pas en pleine possession de ses moyens, bien au contraire.

Des internationaux à Marcoussis

Ce week-end est ce que l’on appelle dans le jargon un « faux doublon ». Cela signifie qu’il y a des matchs de Top 14, mais pas de rugby international. Cependant, certains joueurs manquent à l’appel puisqu’ils sont « protégés » par le staff des Bleus, qui veut leur accorder une semaine de repos. Au total, ils sont 19, dont quatre du côté de Bordeaux.

Penaud, Jalibert, Moefana et Bielle-Biarrey ne seront pas du déplacement en terre basque. Si l’UBB compte évidemment d’autres internationaux français dans ses rangs, eux seront disponibles car « non protégés ». Il s’agit là de Lucu, Gazzotti, Depoortère ou encore Matiu.

Des blessures inquiétantes

Dernièrement, les mauvaises nouvelles se sont enchainées dans les rangs girondins. Déjà amputé de plusieurs joueurs importants, le staff a vu certains cadres du vestiaire toquer à l’infirmerie, quand d’autres rechutaient.

Carlü Sadie (cervicales), Matis Perchaud (épaule), Pierre Bochaton (dos), Adam Coleman (cuisse gauche), Romain Buros (cheville) et Pablo Uberti (fracture main) sont tous blessés.

Mais ce n’est pas tout. Victime d’une entorse de la cheville face au LOU, Tevitata Tatafu, le poids lourd japonais, est également sur la touche. Une indisponibilité estimée à trois mois à laquelle il faut ajouter la récente rechute du taulier Nans Ducuing pour trois à quatre semaines. Pourtant, l’arrière aurait été bien utile pour pallier l’absence de Romain Buros.

Pas de panique, il reste le jeune Matéo Garcia. Perdu, le polyvalent 10/15 a subi une commotion à l’entrainement. Il a reçu un avis défavorable du staff médical et ne sera pas non plus de la partie.

🏉 Avec la cascade de forfaits à l'arrière, ce serait bien le moment pour l'UBB de lancer Jon Echegaray, titulaire en 15 à Bayonne 😉

Ce serait un très beau baptême du feu à Jean Dauger 🔥#Rugby #UBB #Bordeaux #Top14 pic.twitter.com/NyTQh0wlPu — catourneovale (@catourneovale) February 13, 2025

Vous commencez à mieux comprendre le tableau ? L’effectif est décimé au pire des moments. Bordeaux avait déjà sombré la saison dernière au même moment avec quatre défaites en six matchs pendant les doublons. Souhaitons aux partenaires de Maxime Lucu de ne pas connaître la même déconvenue.