Top 14. Sans Penaud et Moefana, Lucu et Depoortère de retour, la composition de l'UBB face au MHR

Yannick Bru va profiter du retour de bon nombre d'internationaux ce week-end pour affronter Montpellier. L'UBB affichera un visage conquérant.

Avec une affiche de gala face au MHR samedi, l’UBB à l’occasion de prendre des points importants et pourquoi pas, passer devant le Stade Toulousain, qui se déplace au Racing 92.

Cette rencontre marque la fin de la tournée d’automne, qui rime avec le retour des internationaux. Les Girondins ont plutôt bien négocié cette période avec 5 points récoltés en deux matchs à l’extérieur.

Le point de bonus défensif à l’ASM et la victoire à La Rabine permettent aux partenaires de Matthieu Jalibert de creuser un petit écart avec la concurrence, le Stade Rochelais (3ᵉ), est à cinq points.

Des joueurs importants sur le carreau

En parlant de Jalibert, l’ouvreur bordelais était annoncé incertain pour ce match, mais il est bien présent à l'ouverture. La pépite Temo Matiu est indisponible trois semaines pour une commotion cérébrale et Romain Buros soigne toujours une béquille reçue face aux All Blacks.

Pour finir, les Tricolores Yoram Moefana et Damian Penaud ne seront pas non plus sur la pelouse de Chaban Delmas, pour des raisons bien distinctes. Le centre est en congés, après avoir disputé les trois rencontres du XV de France. L’ailier originaire de Brive est toujours absent à cause d’une infection pulmonaire, il devrait aussi rater le premier match de Champions Cup.

Le retour des internationaux

Du côté des bonnes nouvelles, Maxime Lucu, Maxime Lamothe et Marko Gazzotti reviennent de Marcoussis et postulent pour ce match. La colonne vertébrale de l’équipe aux postes 2-8-9 est donc assurée grâce à ces retours à point nommé. Guido Petti, Tevita Tatafu et Ben Tameifuna sont, eux aussi, de retour de sélection et viendront renforcer un pack qui sera presque au complet.

De plus, Nicolas Depoortère fera son grand retour à la compétition après avoir subi une fracture du plancher orbital face à Perpignan il y a plus d'un mois. Facilitateur de jeu et leader vocal, il aura à cœur de performer après avoir manqué la tournée du XV de France.

Des absents à Montpellier

En face, les absences de Haouas, Janse Van Rensburg, Miotti et Hogg affaiblissent la force de frappe de Montpellier, qui espère résister le plus longtemps possible aux assauts des locaux. Match immanquable à Bordeaux entre deux équipes qui se sont déjà croisées en finale de championnat en 2022, l’année du sacre des Cistes.