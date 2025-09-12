TOP 14. Sans Ollivon et Villière, Jaminet sur le banc : la compo du RC Toulon face à Castres

Entre l’envie de revanche, les blessés à gérer et quelques retours attendus, Pierre Mignoni prépare ses troupes pour un bras de fer au parfum de phase finale.

Le RC Toulon s’apprête à retrouver son Stade Mayol pour un rendez-vous qui fleure bon la revanche.

Quelques mois après avoir éliminé Castres en barrage (52-23), les Varois accueillent à nouveau le CO dans un contexte bien différent. Pierre Mignoni n’a d’ailleurs pas cherché à enrober son discours : « Rien n’a changé, ce sera un match très dur. » Le technicien a rappelé que les confrontations entre les deux clubs se jouent souvent sur des détails, malgré l’écart au tableau d’affichage en phase finale.

Avantage aux locaux

La dynamique est plutôt positive pour le RCT, qui sort d’un succès convaincant à Montpellier. Mais l’heure n’est pas à l’euphorie. Mignoni veut garder ses joueurs sur le qui-vive, conscient que Castres sait emmener chaque match dans une guerre de tranchée, notamment dans le jeu au sol. « Il ne va pas faire beau », a-t-il glissé, annonçant une rencontre rugueuse dans la tradition des affrontements entre Tarnais et Toulonnais.

Une infirmerie bien remplie

Côté effectif, l’infirmerie reste garnie. Charles Ollivon, Esteban Abadie et Gabin Villière manquent toujours à l’appel, tout comme Kyle Sinckler et Matéo Garcia. Gianmarco Lucchesi poursuit sa réathlétisation et ne sera pas de la partie.

Dans ce contexte, chaque retour compte. La bonne nouvelle vient de Teddy Baubigny, incertain après une alerte au mollet, mais finalement « à disposition du groupe » selon son entraîneur. Le talonneur pourrait même enchaîner une deuxième titularisation d’affilée, il sera précieux dans un secteur de jeu important face au CO.

Une stabilité retrouvée au RCT

Au-delà du terrain, Toulon continue de construire son avenir. Certains cadres, comme le natif de Meaux prolongé jusqu’en 2029, incarnent la stabilité recherchée par le staff. Véritable homme de confiance de Mignoni, il assume un rôle de leader tout en affichant l’ambition de redevenir plus décisif, avec en ligne de mire un retour en équipe de France :

"Tout simplement, je dois devenir plus efficace dans tous les secteurs et être plus décisif quand je suis sur le terrain. Je pense que ma marge de progression est là : être plus déterminant pour mon équipe. » (Midi Olympique)

Dans un championnat où chaque point compte, ce Toulon-Castres ne sera pas seulement une affiche. C’est une étape importante pour le RCT, entre gestion de l’infirmerie, intégration des retours et construction d’une identité de jeu. Mayol attend de la passion, Mignoni veut de la lucidité. Les ingrédients d’un choc prometteur sont réunis.