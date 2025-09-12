TOP 14. Sans Ollivon et Villière, Jaminet sur le banc : la compo du RC Toulon face à Castres
Avant Castres, Toulon retrouve Baubigny et attend toujours ses internationaux. crédit photo : screenshot RCT
Entre l’envie de revanche, les blessés à gérer et quelques retours attendus, Pierre Mignoni prépare ses troupes pour un bras de fer au parfum de phase finale.

Le RC Toulon s’apprête à retrouver son Stade Mayol pour un rendez-vous qui fleure bon la revanche.

Quelques mois après avoir éliminé Castres en barrage (52-23), les Varois accueillent à nouveau le CO dans un contexte bien différent. Pierre Mignoni n’a d’ailleurs pas cherché à enrober son discours : « Rien n’a changé, ce sera un match très dur. » Le technicien a rappelé que les confrontations entre les deux clubs se jouent souvent sur des détails, malgré l’écart au tableau d’affichage en phase finale.

Avantage aux locaux

La dynamique est plutôt positive pour le RCT, qui sort d’un succès convaincant à Montpellier. Mais l’heure n’est pas à l’euphorie. Mignoni veut garder ses joueurs sur le qui-vive, conscient que Castres sait emmener chaque match dans une guerre de tranchée, notamment dans le jeu au sol. « Il ne va pas faire beau », a-t-il glissé, annonçant une rencontre rugueuse dans la tradition des affrontements entre Tarnais et Toulonnais.

Une infirmerie bien remplie

Côté effectif, l’infirmerie reste garnie. Charles Ollivon, Esteban Abadie et Gabin Villière manquent toujours à l’appel, tout comme Kyle Sinckler et Matéo Garcia. Gianmarco Lucchesi poursuit sa réathlétisation et ne sera pas de la partie.

Dans ce contexte, chaque retour compte. La bonne nouvelle vient de Teddy Baubigny, incertain après une alerte au mollet, mais finalement « à disposition du groupe » selon son entraîneur. Le talonneur pourrait même enchaîner une deuxième titularisation d’affilée, il sera précieux dans un secteur de jeu important face au CO.

Une stabilité retrouvée au RCT

Au-delà du terrain, Toulon continue de construire son avenir. Certains cadres, comme le natif de Meaux prolongé jusqu’en 2029, incarnent la stabilité recherchée par le staff. Véritable homme de confiance de Mignoni, il assume un rôle de leader tout en affichant l’ambition de redevenir plus décisif, avec en ligne de mire un retour en équipe de France

"Tout simplement, je dois devenir plus efficace dans tous les secteurs et être plus décisif quand je suis sur le terrain. Je pense que ma marge de progression est là : être plus déterminant pour mon équipe. » (Midi Olympique)

Dans un championnat où chaque point compte, ce Toulon-Castres ne sera pas seulement une affiche. C’est une étape importante pour le RCT, entre gestion de l’infirmerie, intégration des retours et construction d’une identité de jeu. Mayol attend de la passion, Mignoni veut de la lucidité. Les ingrédients d’un choc prometteur sont réunis.

Composition RCT
1
Gros
2
Damond
3
Gigashvili
4
Rebbadj
5
Ribbans
6
Quéré-Karaba
8
Mercer
7
Ludlam
9
Serin
10
Garbisi
11
Dréan
12
Cowie
13
Brex
14
Ferté
15
Domon
16
Baubigny
17
Brennan
18
Halagahu
19
Alainu'uese


20
Coulon
21
Jaminet
22
Tuicuvu
23
Priso

 

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. Stade Rochelais. Retour du colosse : O'Gara récupère du lourd avant Clermont
News
TRANSFERT. TOP 14. Ce crack du Stade Toulousain fait rêver la moitié du championnat !
News
TOP 14. Marius, le ''Domonstre'', déjà préféré à Jaminet : la prise de risque payante de Mignoni
News
TOP 14. Le nouveau maillot de l’ASM cache un détail… que seuls les Clermontois reconnaîtront
News
TOP 14. Coincé entre deux 'monstres', Guillaume Cramont répond toujours présent... mais jusqu'à quand ?
News
TOP 14. Discret mais complet, ce jeune talent qui a tout pour devenir un cadre du Stade Toulousain
News
Salary cap. 13,5 M€ contre 10,7 M€ : l'équité du Top 14 sérieusement remise en question ?
News
Une aventure à l'étranger ? ''C'est compliqué de quitter le meilleur club du monde'', admet Romain Ntamack
News
TOP 14. ''Pour la vie de groupe, c’est extra, mais pour les entraîneurs''… Damian Penaud raconté par Nans Ducuing
News
TOP 14. ''Bonne dernière Sekou'' : le message qui affole les supporters de Macalou (et du Stade Français)
News
TOP 14. A quelle heure et sur quelle chaîne regarder La Rochelle - Clermont (J2) ?