TOP 14. Sans Ntamack mais avec Ramos en 10 : la compo du Stade Toulousain pour le derby

À une semaine de la demi-finale de Champions Cup, le Stade Toulousain aligne une équipe solide face à Castres.

Ils seront tous là ou presque. Après avoir fait reposer la plupart de ses cadres la semaine dernière lors du déplacement au Stade Français, Ugo Mola pourra compter la majorité de ses internationaux.

La réception de Castres est toujours l’un des évènements les plus attendus de la saison dans la ville rose. Le hic, c’est qu’elle intervient une semaine avant le déplacement à Bordeaux dans le cadre des demi-finales de Champions Cup. Les Toulousains auront peut-être déjà la tête à l’Europe, mais on compte sur eux pour répondre présents et faire le boulot face au CO.

Quelques joueurs au repos

Malgré tout, le staff toulousain reste dans une logique de gestion de groupe. Paul Graou, seul demi de mêlée valide dans le groupe pro, est laissé au repos. C’est le jeune Simon Daroque qui assurera l’intérim en 9. Toujours à la charnière, Romain Ntamack est ménagé, pour lui permettre de laisser son genou tranquille.

Certains joueurs ne sont pas vraiment mis au repos, mais préservés sur le banc. De cette manière, ils ne joueront pas plus de 30 minutes et arriveront frais au stade Matmut Atlantique dans une semaine. Il s’agit de Baille, Marchand, Flament, Roumat, Barassi et Aldegheri, qui forment un banc XXL.

Le XV de départ

Comme à son habitude, le pack toulousain a de quoi faire peur. Un cinq de devant composé de Neti, Mauvaka, Merkler, Elias et Vergé. De quoi faire reculer la plupart des mêlées du championnat. Un savant mélange de jeunesse et d’expérience.

Derrière, la troisième ligne Jelonch-Willis-Roumat risque de tout écraser sur son passage. Elle a surtout l’avantage d’être très complémentaire. Jeu au sol, touche, plaquage, ces trois-là n’ont pas vraiment de point faible.

Enfin, il faudra suivre la ligne arrière des Rouge et Noir, qui devra se montrer en canne avant le premier rendez-vous important de la saison. La charnière Daroque-Ramos conduira le jeu. Costes et Chocobares forment la paire de centre, qui devra gagner son duel face aux Tarnais.

Rendez-vous samedi 14h30 sur la pelouse du Stadium pour assister à ce derby alléchant entre Toulousains et Castrais.