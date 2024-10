Top 14. Sans les internationaux, l’UBB face au challenge clermontois : la composition probable

Pour le dernier match de ce premier bloc, Bordeaux ira défier Clermont samedi sans ses internationaux, un défi immense pour le dauphin du Stade Toulousain.

Si le dernier déplacement des Girondins en Auvergne avait été couronné de succès (35-40), celui de samedi s’annonce particulièrement périlleux pour les hommes de Yannick Bru.

En effet, Tournée d’Automne oblige, les Bordelais sont montés en nombre à Marcoussis. Pas moins de huit joueurs ont été appelés par le sélectionneur Fabien Galthié. En plus des départs en équipe de France, Guido Petti (Argentine), Tevita Tatafu (Japon), Adam Coleman et Ben Tameifuna (Tonga), ont également rejoint leur sélection nationale.

19 retours en club

Pour préparer au mieux la rencontre face au Japon le 9 novembre prochain, 42 joueurs au total ont rejoint le rassemblement des Bleus. Ce week-end étant un « faux doublon », 19 d’entre eux rentreront en club dès mercredi soir.

L’occasion pour l’UBB de retrouver quelques-uns de ses meilleurs éléments. Mais qui ? Difficile de prédire l’avenir, mais on peut estimer que Jalibert, Penaud et Bielle-Biarrey sont certains d’être protégés par le sélectionneur.

Au cours de la semaine, Pierre Bochaton et Sipili Falatea ont été annoncés blessés et sont sortis du groupe (Falatea n’en faisait pas partie initialement, mais devait remplacer Atonio).

Des incertitudes

Malgré tout, Bordeaux-Bègles peut espérer revoir Marko Gazzotti, Maxime Lamothe et Maxime Lucu pour le déplacement en Auvergne. Romain Buros, a priori derrière Léo Barré dans la hiérarchie des arrières selon Sud Ouest, pourrait lui aussi être de la partie.

Cette 9ᵉ journée s’annonce particulière pour le staff, la composition d’équipe peut vite devenir un véritable casse-tête entre les internationaux, les blessures et les suspensions. « On va voir qui on récupère en fin de semaine, mais malgré les rotations, on sent qu'il y a un peu de fatigue avec cet enchaînement. À Clermont ça va être compliqué. On sait à quoi on va être confrontés.", a déclaré Yannick Bru à Sud Ouest.

Cependant, même avec une équipe hybride, on sait que les Girondins ne seront pas loin de la victoire au Michelin.