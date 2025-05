TOP 14. Sans Jaminet mais avec Serin et Villière, la composition de Toulon face à Toulouse

Pour affronter le grand Stade Toulousain au Vélodrome de Marseille en Top 14 ce dimanche, le RCT devra se passer de Melvyn Jaminet, encore blessé.

Éliminés par le Stade Toulousain en quart de finale de Champions Cup, les Toulonnais n’ont plus que le Top 14 à jouer. Surtout, ils auront l’occasion de prendre leur revanche dès samedi dans un match qui s’annonce palpitant, à Marseille.

Mais attention aux Rouge et Noir qui voudront vite regagner après le revers subit sur la pelouse du Matmut Atlantique et demi-finale dimanche (35-18). Ce résultat est peut-être la pire nouvelle pour le RCT, puisque Ugo Mola voudra retrouver de la confiance dans son groupe très rapidement. Et quoi de mieux qu’un succès au Vélodrome pour enclencher une nouvelle dynamique ?

Quels absents ?

Les Varois sont prévenus et se préparent à une bataille de 80 minutes face à l’ogre toulousain. Malheureusement, le staff de Pierre Mignoni devra se passer de sa poutre anglaise David Ribbans (mollet). Pression maximale sur l’alignement donc, qui sera également privé de l’international Charles Ollivon (genou, fin de saison). Gianmarco Lucchesi, Antoine Frisch et Melvyn Jaminet manquent aussi à l’appel. La perte de Jaminet est très préjudiciable dans ce genre de rencontre, sa longueur au pied est déterminante dans les matchs couperets.

Du côté des bonnes nouvelles, le pilier droit Kyle Sinckler fait son retour à la compétition au meilleur des moments. L’ailier Gabin Villière va faire son retour sur la feuille de match, après plusieurs semaines hors groupe.

Le Top 14 comme exutoire ? Ce que Costes et Toulouse veulent prouver contre Toulon

Le « Vélodrome Show »

Depuis maintenant quinze ans, le RCT a fait du Vélodrome son théâtre des grands soirs. Chaque printemps, le club varois délocalise son affiche phare dans l’enceinte de l’OM pour y retrouver Toulouse, avec un double objectif : frapper fort sur le plan financier, et rayonner au-delà de la Rade.

Cette saison encore, la recette est identique : stade plein, animations XXL, ferveur populaire et un enjeu sportif capital. Car face au leader toulousain, les hommes de Mignoni jouent une place directe en demi-finale du Top 14.

Mais la fête ne sera complète que si elle se conclut par une victoire. En 2023, une défaite face à La Rochelle avait brisé l’élan toulonnais et plombé la fin de saison. Cette fois, Gabin Villière et ses coéquipiers veulent faire du Vélodrome une rampe de lancement. Le tifo est prêt, les lumières aussi. Ce choc contre Toulouse sera un tournant dans la course au top 2. Et à Marseille, Toulon vient pour frapper fort.