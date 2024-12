Top 14. Sans Jalibert, Lucu et Bielle-Biarrey, la compo de l'UBB pour affronter Castres

Avec une cascade de blessés et de joueurs indisponibles, l'UBB se déplace à Castres avec un groupe fortement affaibli. Quels ont été les choix de Yannick Bru et son staff ?

Samedi soir, l’Union Bordeaux-Bègles se déplace dans le Tarn pour y défier le Castres Olympique. La tâche s’annonce particulièrement difficile pour les dauphins du Stade Toulousain, privés d’un grand nombre de leurs cadres.

Des leaders en congés

Après avoir enchainé la tournée d’automne et la Champions Cup, certains internationaux ont besoin de souffler. On pense instantanément à Louis Bielle-Biarrey, qui tourne à plein régime en ce moment. Maxime Lucu et Marko Gazzotti profitent également d’une semaine de congés.

Jalibert sur le carreau

Attendu pour ce match pour tenir la baraque en l’absence de son compère Maxime Lucu, l’ouvreur bordelais ne sera pas de la partie. Ce jeudi soir, nous avons appris que le demi d’ouverture souffrait d’une blessure à la cuisse et qu’il manquera les prochaines semaines de compétition. Son retour est prévu pour mi-janvier à l’occasion des matchs de Champions Cup.

Une infirmerie remplie

Mis à part les congés des internationaux et la blessure de Jalibert, l’infirmerie est aussi remplie. Jonny Gray l’a rejoint lors du match face à l’Ulster, l’Écossais s’est blessé à la cheville. Bochaton, Buros, Ducuing, Lamothe, Buros et Samu complètent le bilan des blessés.

Vous l’aurez compris, l’UBB ne se déplacera pas avec toutes ses forces vives au CO et Yannick Bru va être contraint de composer une équipe hybride. Malgré tout, on a déjà vu les Girondins être capables de performer dans cette situation par le passé, notamment à Toulouse où il l’avait emporté en l’absence de Depoortère, Buros et Penaud.

Un pack capable de rivaliser ?

On sait que le huit de devant est souvent pointé du doigt en Gironde, ralentissant les exploits de flèches des lignes arrières. C’est un peu moins vrai ces derniers mois, même si la mêlée ou la touche peuvent encore faire défaut. Mais avec les présences de Ben Tameifuna, Adam Coleman ou encore Lachlan Swinton dans le pack, les Bordelais ont les atouts pour répondre au défi physique imposé par les locaux.

Des trois-quarts affûtés

Même constat derrière en l’absence de la charnière internationale. Yann Lesgourgues et Joey Carbery auront un gros défi à relever et la lourde responsabilité de conduire le jeu. Mais Arthur Retière, brillant en Ulster, provoquant pas moins de 5 turnovers, pourra leur apporter des solutions. En effet, l’ancien toulousain est régulièrement replacé à la mêlée en cours de match.

Pour résumer, cette rencontre s’annonce très difficile pour Bordeaux, en l’absence de bon nombre de ses cadres. Mais le staff nous a souvent surpris par le passé et cette équipe est tout de même sur une série de quatre victoires toutes compétitions confondues.