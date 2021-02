Top 14. Samuel Nollet (Agen) : ''malgré cette situation compliquée nous prenons du plaisir à jouer au rugby !''

Troisième ligne centre très en vue ces derniers temps à Agen, Samuel Nollet n'a que 20 ans. Ce samedi, il sera titulaire face à Clermont en Top 14.

Arrivé en France métropolitaine à 15 ans pour devenir professionnel, Samuel Nollet a enchaîné les expériences avant de se lancer dans le rugby. "Depuis tout petit j'ai fait plusieurs sports. J'ai fait du foot pendant longtemps, du judo, de la natation. Mon grand-père faisait du rugby, alors j'ai décidé de me lancer dans ce sport aussi. J'ai donc commencé le rugby à 9 ou 10 ans. J'ai évolué à "Diamant" en Martinique jusqu'à mes 15 ans. Ensuite je suis arrivé à Agen." Ses cousins, un peu plus jeunes que lui, l'ont suivi peu de temps après. Maël et Médéryck Moustin évoluent en effet avec les espoirs du SUA. Des soutiens non-négligeables pour celui qui a tout quitté pour rejoindre la France comme nous vous le racontions dans un précédent article. "Les premières années, j'étais seul. Donc il a fallu que je m'adapte seul. Mais oui ils ont ensuite été très important dans la construction de mon quotidien." Top 14. Samuel Nollet, une éclaircie dans la grisaille agenaiseLe 27 décembre, Samuel Nollet connaissait sa première titularisation en pro, à Paris La Défense Arena, face au Racing 92. Il revient sur ce moment exceptionnel, le sourire aux lèvres. "C'était une expérience de "ouf". C'était ma première face à une grosse équipe du Racing, avec des types géniaux. Il n'y avait pas forcément une grosse pression, mais beaucoup d'excitations. Il y avait un peu de stress de mal faire, mais l'envie de jouer était plus forte." Depuis cette rencontre, Samuel Nollet enchaîne les feuilles de match. Il était titulaire la semaine suivante contre La Rochelle. Et également le week-end dernier contre Montpellier. Au total, il a débuté trois des cinq derniers matchs d'Agen. Ces performances autant défensives que ballons en main sont très remarquées. Une ascension folle ! "On me donne une opportunité et je la saisis. Une fois sur le terrain je me démène, je fais du mieux que je peux. C'est une situation très agréable. Je compte exploiter chaque match pour progresser et continuer de prouver."



Samuel Nollet a intégré le groupe pro en cours de saison dans la situation que l'on connaît à Agen. Se faire une place dans un groupe en difficulté a-t-il été compliqué ? "La situation du club est comme elle est, mais je fais avec. C'est vrai qu'on ne fait que perdre. Mais de ces défaites, j'essaie d'apprendre, d'apprendre en permanence. Ça me servira plus tard. Et l'ambiance du groupe reste bonne." Tout le monde se pose la question : le plaisir de jouer est-il toujours présent lorsqu'on enchaîne les défaites ? Le troisième ligne n'hésite pas. "Lors des soixante premières minutes face au MHR, nous avons rivalisé et produit notre jeu. Nous avons pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors oui, malgré cette situation compliquée nous prenons du plaisir à jouer au rugby !"