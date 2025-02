Top 14. Saili sur le flanc, Vunipola touché, un cadre vers une fin de saison ? La remontada de Vannes ébranlée

RC Vannes : coup dur avant Toulouse : Arrate touché à la cheville, Saili forfait jusqu’en mars et Vunipola absent, les Bretons devront faire preuve de résilience pour rivaliser.

La période de doublons se poursuit en Top 14. Et si le leader du championnat sera privé de très nombreux joueurs retenus avec le XV de France. Ses adversaires ne sont pas en reste.

Une ligne de trois-quarts amoindrie

Vannes va en effet devoir composer avec plusieurs absences de taille avant son déplacement à Toulouse ce week-end. La victoire face à Montpellier (37-27) a laissé des traces, notamment pour Alex Arrate, sorti en béquilles en seconde mi-temps.

Le centre breton souffre d'une "grosse blessure" à la cheville, possiblement une fracture à la malléole, selon Jean-Noël Spitzer via Le Télégramme. Son indisponibilité pourrait aller de plusieurs semaines à la fin de saison.

L'absence d'Arrate s'ajoute à celle de Francis Saili, toujours en convalescence. L'ancien joueur du Racing 92 avait subi une commotion face au Stade Français fin janvier.

Le centre n’est pas autorisé à reprendre le contact avant le 3 mars et manquera donc le déplacement à Toulouse. Spitzer a eu le nez creux en recrutant temporairement le Parisien Pierre Boudehent.

Vunipola toujours forfait

Devant, Mako Vunipola ne sera pas de la partie non plus. Le pilier, touché aux cervicales, a dû renoncer au match contre Montpellier au dernier moment et n’a pas encore récupéré suffisamment pour affronter Toulouse.

Le challenge s'annonce corsé pour Vannes face à un Stade Toulousain certes privé de ses internationaux, mais toujours redoutable. La rencontre largement remportée face à Bayonne la semaine passée est une preuve supplémentaire.

Spitzer et ses hommes devront s’appuyer sur leur résilience pour espérer faire douter le leader. Si Vannes n'est plus lanterne rouge du championnat après son succès sur le MHR, la lutte pour le maintien est plus que jamais lancée et féroce. Le moindre point glanée journée après journée aura son importance.