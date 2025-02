TOP 14. Le Stade Toulousain sans ses stars mais avec le magicien Mallia : la compo probable face à Vannes

Avec une dizaine de cadres retenus en équipe de France et des blessés importants, quelle va être la composition d'équipe du Stade Toulousain ce samedi ?

Le Stade Toulousain, leader du Top 14, s'apprête à recevoir le RC Vannes ce samedi (16h30) dans un contexte particulier. Privés de nombreux cadres retenus en équipe de France, les Rouge et Noir n’en restent pas moins redoutables. Alors, Vannes peut-il en profiter pour créer l'exploit ?

Toulouse sans ses stars, mais avec des atouts

Dix joueurs du XV de France sont protégés par la convention FFR/LNR et manqueront donc ce rendez-vous. Exit Dupont, Ntamack, Ramos, Marchand, Baille, Aldegheri, Cros, Flament, Mauvaka et Barassi. Ajoutez à cela les blessures de Paul Costes (genou), Nelson Epée, Nepo Laulala et Setareki Bituniyata, et l’effectif toulousain semble sérieusement amoindri.

Mais attention, même diminué, le Stade Toulousain a de la ressource. L’Écossais Blair Kinghorn et l’Italien Ange Capuozzo, non concernés par la convention, seront bien là. À voir si Ugo Mola choisit de les mettre au repos, comme il l’avait fait il y a deux semaines à Clermont. Juan Cruz Mallia et Paul Graou devraient être de la partie pour conduire le jeu toulousain.

Toulouse en mode rouleau compresseur

Même sans ses cadres, Toulouse avance à vitesse grand V. Trois victoires consécutives en championnat, un large succès contre Bayonne (41-6) le week-end dernier et une première place bien accrochée avec trois points d’avance sur Toulon. En 2025, seule La Rochelle a réussi à faire tomber le champion de France en titre, dans un contexte particulier.

À Ernest-Wallon, la forteresse tient bon : l’UBB est la seule équipe qui a réussi à poser des problèmes aux hommes d’Ugo Mola cette saison. Vannes devra donc sortir un match XXL pour espérer faire vaciller le leader.

Vannes en pleine remontée

Derniers du Top 14 il y a peu, les Bretons viennent d’enchaîner trois victoires consécutives et ont retrouvé espoir dans la lutte pour le maintien. Battus lourdement à l’aller (18-43), ils arrivent cette fois avec une dynamique positive.

Le plan ? Verrouiller la défense, ralentir les sorties de balles toulousaines et capitaliser sur la moindre opportunité. Plus facile à dire qu’à faire, surtout face à une équipe qui, même remaniée, reste une machine implacable.

Un coup à jouer ou mission impossible ?

Toulouse part largement favori. Mais avec un effectif diminué et un RC Vannes en pleine bourre, un scénario inattendu est toujours possible. La clé sera la capacité des Bretons à rivaliser dans le combat et à ne pas offrir trop de munitions à une équipe toulousaine qui, même privée de ses stars, sait punir la moindre erreur.

Réponse samedi sur la pelouse d’Ernest-Wallon.