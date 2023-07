TOP 14. RUGBY. Une légende All Blacks signe à Toulouse pour la Coupe du monde

Owen Franks a été annoncé comme faisant partie de l’effectif toulousain pour la saison 2023-2024 sur le site officiel de la LNR.

C’était dans les cartons depuis un moment. Le pilier droit néo-zélandais Owen Franks a bel et bien posé ses valises à Toulouse. Pas encore annoncé sur les médias du club, le joueur est néanmoins déjà présent dans la liste d’effectif du Stade Toulousain sur le site de la LNR. D’autant plus, le joueur a été aperçu aux abords du stade Ernest-Wallon, accompagné de Jérôme Kaino notamment. En parallèle, Rugbyrama affirmait que le joueur avait signé en qualité de “Joker Coupe du monde”. Il restera à Toulouse a minima jusqu’au 18 novembre.

Toulouse pêche un gros poisson

Avec 108 sélections chez les All Blacks, Owen Franks est une référence à son poste. Aujourd’hui âgé de 35 ans, l’ancien joueur des Crusaders a un palmarès long comme le bras. En sept années passées sous le maillot noir, il a remporté deux Coupe du monde et cinq Rugby Championship. Le tout, en tant que titulaire indiscutable durant sa centaine d’apparitions avec la Nouvelle-Zélande. En Super Rugby, le joueur n’est pas en reste. Avec cinq finales au compteur, il a remporté trois titres du côté des Crusaders.

Par ailleurs, ce n’est pas la première expérience européenne du joueur. En effet, le droitier a évolué deux saisons du côté des Northampton Saints entre 2019 et 2021. En Champions Cup, il avait pu jouer contre quelques formations de Top 14, comme Lyon et Bordeaux-Bègles. En 2021, le joueur avait mis un terme à son contrat en Europe. Il évoquait diverses raisons pour expliquer son choix. L’ancien All Black ciblait une blessure au pied difficile à soigner et le mal-être causé par la pandémie de Covid-19 loin de ces proches.

Avec le départ de Charlie Faumuina et la sélection probable de Dorian Aldegheri pour le mondial, le club rouge et noir se retrouvait sans pilier droit professionnel de métier dans les cartons. Seul le jeune pilier américain David Ainu coche la case, mais sa polyvalence lui offre souvent une place de choix sur le banc.