RUGBY. TRANSFERT. Par peur de manquer, Toulouse engage 6 jokers Coupe du monde !

Le champion de France en titre était bien obligé... avec la flopée d'internationaux indisponibles à cause de la Coupe du monde, Toulouse fait appel à 6 jokers Coupe du monde.

Beaucoup de départs enregistrés

Sans vraiment de surprises, le Stade Toulousain est le club de Top 14 qui va devoir se séparer du plus de joueurs lors de la Coupe du monde. Parmi les internationaux français, 11 joueurs devraient faire partie de l'aventure avec : Baille, Marchand, Mauvaka, Aldegheri, Flament, Cros, Dupont, Ntamack, Jaminet, Ramos et Jelonch qui est blessé. De plus, Pita Ahki a choisi de représenter les Tonga, et sera indisponible, tout comme Richie Arnold avec les Wallabies. Ensuite, Jack Willis sera sans nul doute avec le XV de la Rose, tandis que Capuozzo sera avec l'équipe d'Italie. Les Argentins Chocobares et Juan Cruz Mallia seront aussi des pierres angulaires pour les Pumas. À l'heure de dresser un bilan, 17 joueurs manqueront à l'appel lors du début du Top 14, rien que ça.

Du renfort arrive

Pour palier ces départs éphémères, le Stade Toulousain compte évidemment sur sa formation, mais pas que. Pour rester le plus compétitif possible, le staff de la ville rose a fait appel à un ancien de la maison, Piula Faasalele, le deuxième et troisième ligne de l'USAP. Avec lui, le dangereux Georges Tisley fait également son arrivée, et pourra être utilisé au centre ou à l'aile. Derrière, le très convoité Setareki Bituniyata (Brive) est attendu sur l'aile de Toulouse. Ensuite, sans véritable numéro 10 et avec des jeunes inexpérimentés comme Valentin Delpy ou Edgard Retière, c'est l'Anglais Billy Searle (Bath) qui a été choisi pour faire l'intérim. Moins connu et plus insolite, le japonais et arrière Kakeru Okumura fera aussi sa venue. Ce transfert est en partie dû au partenariat entre le Stade Toulousain et le club de Blue Revs. Pour finir, le sixième joker Coupe du monde est un visage bien connu des fans toulousain. Ainsi, ce n'est autre que Rynhardt Elstadt, qui n'a pas eu le choix de prolonger son idylle en France que par un contrat en tant que joker.

