TOP 14. RUGBY. Le match à ne pas rater ce week-end : RCT vs LOU

Pour le retour du championnat, le RCT de Franck Azéma accueille le LOU de Pierre Mignoni au stade Félix Mayol.

Ce samedi 27 novembre à 17 heures, les Rhodaniens se déplacent dans le Var. Un test intéressant pour les deux formations à l’occasion de la 11ème journée de Top 14. Après une trêve internationale mouvementée, retour au championnat. Découvrez le match à ne pas rater ce week-end selon le Rugbynistère ! TRANSFERT. Top 14. Camille Lopez (Clermont) dans le viseur de Toulon selon Rugbyrama

Dynamique : Une première à assurer !

Pour cette rencontre, le néo-varois Franck Azéma va assurer sa première rencontre officielle depuis le banc du RCT. Même s’il était présent pour le match face à Biarritz le 30 octobre dernier, c’était encore James Coughlan qui dirigeait le groupe à ce moment. Félix Mayol attend avec impatience de pouvoir découvrir ce dont est capable l’ancien manager clermontois. Le défi sera de taille face au LOU. Du côté des Lyonnais, le but sera de réussir à enchaîner en décrochant une seconde victoire d’affilée. Une performance que les Rhodaniens ont du mal à réaliser cette saison. Les coéquipiers de Demba Bamba ont réussi seulement une fois cette saison. Ils avaient gagné au Pays Basque contre le Biarritz Olympique avant de s’offrir le leader toulousain ! À la suite de cela, ils avaient perdu contre le Stade Français et Montpellier. Vainqueur de Castres avant la trêve, arriveront-ils à vaincre Toulon ? Réponse demain. ANALYSE. Multiples cellules, défense à 2 : retour sur la vraie première de Franck Azéma à ToulonPour ce duel, il y a une autre notion à prendre en compte. En effet, bon nombre d’anciens joueurs toulonnais sont désormais lyonnais. Souvent mis en avant par les supporters, cette logique de recrutement a vu des éléments tels que Romain Taofifenua, Mathieu Bastareaud ou Josua Tuisova s’établir à Gerland. Le manager du RCT, Franck Azéma, s’est exprimé en conférence de presse à ce sujet. Il dit : “ Je pense que pour certains ça a du sens de retrouver des gars avec qui ils ont joué et évolué. Mais aujourd’hui, je pense que ceux qui sont à Lyon ont envie de gagner. Je ne vois pas pourquoi il faudrait leur faire des politesses. Ils auront toujours le temps de se taper dans la main et de boire une bière ensemble après le match. ”

Classement : Passer un cap

Si Lyon veut continuer à tenir la barre et s’installer sur le podium du Top 14, ils devront se défaire du RCT ce week-end. Actuellement 4èmes, ils sont à égalité de points du MHR qui clôture le podium. Au vu des autres rencontres, le LOU doit absolument ramener des points du sud pour conserver sa place. Pire, en cas de défaite à 0 point, les Lyonnais pourraient quitter le symbolique Top 6. Le classement est particulièrement serré et encore peu représentatif à ce stade-là de la saison. Cependant, il serait dommage pour les Lyonnais de ne pas concrétiser les efforts aperçus en match depuis septembre par une place en haut de tableau. Surtout avant de se tourner vers l’Europe. CLASSEMENT TOP 14. Toulouse en tête, Montpellier sur le podium, Toulon et Paris stagnent !

Côté varois, la situation est claire et connue de tous. Le RCT ne semble pas être à sa place dans ce Top 14 2021-2022. Empêtré dans le bas du classement depuis le début de saison, le RCT doit gagner. Une victoire permettrait de lancer le mandat de Franck Azéma sous les meilleurs auspices. L’arrière Gervais Cordin s’exprime à ce sujet en conférence de presse. Il raconte : “La trêve a fait du bien à tout le monde. Physiquement et mentalement, on a pu couper pendant dix jours et penser à autre chose. On a vécu un début de saison compliqué où on n’a pas gagné beaucoup de matchs. C’était compliqué dans tous les aspects. Maintenant, on est revenu vendredi dernier avec énormément d’enthousiasme, d’envie et de détermination pour changer cette saison.”

Jeu : Des conditions compliquées

Ce samedi sur Toulon, il risque de pleuvoir ! Ainsi, si les prévisions ne s’améliorent pas entre-temps. Les conditions de jeu pourraient en être fortement impactées. Le manager toulonnais évoque cet aspect : “C’est toujours une adaptation qu’il faut avoir par rapport aux conditions météo avec notamment le gain du terrain, du territoire, des choses un peu plus simples et plus serrées, la conquête. On va voir comment va évoluer la météo jusqu’à samedi. Je crois que la pluie s’arrêtera vers midi. [...] En tout cas, il y aura beaucoup d’humidité et le terrain sera trempé il me semble, surtout quand je vois comment c'était la dernière fois. Ça fait deux jours qu’il pleut. On s’attend à ces conditions. Ce jeudi matin, on s’est préparé dans ces conditions-là donc c’est une bonne chose, on ne sera pas pris au dépourvu.” Il faudra donc faire attention aux quelques ballons glissants. Surtout quand on connaît l’amour des deux formations pour le jeu physique.

Par ailleurs, les Lyonnais semblent mieux armés dans ce secteur. Les massifs Demba Bamba, Mathieu Bastareaud et Romain Taofifenua vont mettre à mal la défense des coéquipiers d’Aymeric Luc. Et s'il y a un élément auquel les Varois devront bien faire attention : Josua Tuisova. Le puissant Fidjien pourrait refaire des siennes et pourrait venir se proposer plus au cœur du jeu si les ballons venaient à lui manquer. Les Toulonnais doivent absolument assurer les premiers plaquages au risque de devoir réaliser l’impossible : arrêter le Tank Tuisova lancé plein fer. D’autant plus que les joueurs de Pierre Mignoni viennent au bord de la Rade avec des ambitions. Dylan Cretin exprimant dans une vidéo partagée par le club : “On y va pour gagner, on sait qu’on peut le faire partout. Toulon n’est jamais une équipe simple à prendre chez elle, mais on y va avec des ambitions !” VIDEO. Top 14. Josua Tuisova humilie la défense de Clermont sur 50m pour l'exploit

Du côté du RCT, quelques ébauches d’un jeu ambitieux balle en main avaient été aperçues lors des dernières rencontres. Cependant, la réalisation semblait approximative et les occasions varoises se transformaient bien trop souvent en contre favorable à l’adversaire. Désormais, il reste juste à voir si cette pause de deux semaines aura permis aux joueurs de se reposer et de reconstruire leur jeu offensif sur des bases plus solides. Top 14. Léo Berdeu (Lyon), plus qu'un jeune loup à l'ouverture

Citations :

Gervais Cordin, RCT, Arrière (8 matchs cette saison)

Je ne pense pas que ce soit une nouvelle saison, mais c’est une nouvelle partie de la saison qu’il faut que l’on entame de la meilleure des manières pour refaire notre retard rapidement et engranger le maximum de confiance dans les prochaines semaines pour rattraper la saison. Mais elle est encore longue. On a fait un tiers des matchs donc il y a de quoi être optimiste. On va récupérer énormément de joueurs pour les prochaines rencontres. À nous d’y reproduire ce que l’on fait durant la semaine.”

Dylan Cretin, Troisième ligne (8 matchs cette saison)

Je suis content de retrouver le club et tous les copains. Ils étaient en vacances pendant deux semaines. Ils ont bien récupéré. Des grosses rencontres arrivent et on sait que Toulon, c’est toujours sympa à jouer. On change rapidement entre le XV de France et les clubs. On doit vite prendre conscience de l’importance de chaque match. On a fait de belles performances, mais on sait que l’on a encore une belle marge de progression. Tant mieux, on n’est pas inquiet pour le reste de la saison. On sait que l’on va progresser et monter petit à petit.”

Compos :

