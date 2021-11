ANALYSE. Multiples cellules, défense à 2 : retour sur la vraie première de Franck Azéma à Toulon

Franck Azéma faisait son grand retour au stade Marcel Michelin, ce dimanche. Retour sur la prestation toulonnaise et la patte apportée par son nouveau coach.

D'abord un chiffre difficile de ne pas évoquer : 19. Toulon a été pénalisé à 19 reprises hier soir. Un chiffre impressionnant qui traduit le manque de maitrise et de confiance des rouges et noirs en ce début de saison. Une indiscipline qui prive les toulonnais de ballons et qui permet à l'adversaire de garder la possession. Si Toulon a existé dans ce match au score, c'est uniquement grâce au manque de réalisme des Clermontois. En témoigne cette dernière action de la première mi-temps, où un 4 contre 2 grand côté n'a pas été sollicité par les jaunards alors qu'ils se trouvaient à 5m de l'en-but. En témoigne également la fébrilité du jeu au pied de Morgan Parra, qui a manqué 4 tentatives face aux poteaux. Quelques indications sur ce match à noter.

Du côté de l'attaque, dans le jeu courant, les hommes d'Azéma se positionnent sur le terrain avec notamment deux cellules de 3 avants au milieu du terrain. Les Toulonnais étant des déblayeurs reconnus, cette configuration permet de mettre du rythme et d'alimenter la ligne d'attaque par plus de joueurs disponibles non sollicités dans les rucks. L'idée est surtout d'offrir plusieurs options à la ligne d'attaque tout en perturbant la défense avec des leurres possibles de toutes parts et des soutiens proches et donc efficaces.