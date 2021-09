Top 14 - Très remonté après la défaite face à Toulouse, Ronan O'Gara se paye l'arbitrage et Monsieur Dufort !

Après la défaite de La Rochelle face à Toulouse ce dimanche soir (16 à 20), ROG était drôlement en colère contre l'arbitre du soir, Mr Jonathan Dufort.

En ce lundi matin, lendemain d'un La Rochelle - Toulouse choc au sommet du Top 14, tout le monde ou presque doit à peu près savoir que ce match à - encore - fait jaser. Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle fois, l'arbitrage a été pointé du doigt par nombre d'observateurs et de supporters, certains accusant Mr Jonathan Dufort, le directeur du jeu, d'avoir cédé à la pression face au champion d'Europe et de France toulousain. Au vrai, beaucoup pensaient à la même action et au carton rouge adressé à Will Skelton pour une charge à l'épaule à l'heure de jeu, qui a ensuite fait basculer la fin de rencontre.

En conférence de presse et pour son premier match en compétition à la tête du Stade Rochelais, le manager irlandais Ronan O'Gara était en désaccord avec de l'arbitrage sur l'action : "On était en contrôle du match jusqu'à ce rouge. Après, les Toulousains ont pris leurs opportunités. Je pense que le rouge de Twickenham, c'est rouge, rouge, rouge. Ce soir, pour moi, c'est maximum carton jaune avec la règle. Des circonstances font qu'on peut réduire un rouge au jaune." Avant d'aller encore plus loin concernant l'arbitrage de Mr. Dufort, et de s'en prendre aux instances notamment.

Pourquoi la Fédération envoie un mec qui n'a jamais fait un test-match sur le plus grand match du week-end ? Il y a beaucoup d'arbitres expérimentés dans ce pays, presque tous les joueurs ont le niveau international mais, pour moi, le match était beaucoup trop grand pour lui. Je ne suis pas mauvais perdant, c'est juste une question, j'aimerais savoir pourquoi il a été nommé.