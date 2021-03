Top 14. Retour de Romain Ntamack sur les terrains, bientôt avec les Bleus ?

Les supporters du Stade Toulousain seront les plus heureux avec le retour de Romain Ntamack.

L'ouvreur du Stade Toulousain, Romain Ntamack, est absent depuis plus de deux mois après sa double fracture à la mâchoire face à Bordeaux-Bègles, le 27 décembre dernier. Cette blessure l'a privé du début de Tournoi des 6 Nations 2021, mais il pourrait revenir rapidement.

Romain Ntamack est de retour sur les terrains d'entraînement depuis quelques semaines et le club du Stade Toulousain nous apprend qu'il sera dans le groupe qui recevra Brive ce samedi 6 mars à 14h45. L'entraîneur de la défense du club rouge et noir a déclaré qu'il était prêt à 100 % : "Il sera dans le groupe contre Brive. C’est un compétiteur qui sait où il veut aller, donc il a su se mettre au diapason du retour à la compétition". Ce retour peut redonner espoir au XV de France qui récupérerait son numéro 10 titulaire. Si Matthieu Jalibert porte la culotte et ce de la plus belle des manières quand on voit ses performances, on connaît l'amour pour la charnière Dupont-Ntamack pour le staff français. Pour l'instant, laissons-le retoucher du ballon au plus haut niveau.