TOP 14. Référence mondiale à son poste et 69 sélections avec l'Angleterre, cette star débarque à Toulon !

Avec 10 départs au compteur, le RCT laisse partir du monde la saison prochaine. Néanmoins, des arrivées de grande qualité viendront en aide au club de la rade.

Kyle Sinckler a dit oui

Depuis plusieurs semaines, et même plusieurs mois, le nom du pilier de 31 du XV de la Rose circulait de plus en plus dans les travées de Mayol. C'est désormais officiel, Kyle Sinckler s'est engagé jusqu'en 2027 avec Toulon.

Ce lundi midi, le RCT a annoncé via un communiqué officiel la venue de Sinckler sur la rade, non pas pour l'année prochaine, mais pour les trois prochaines saisons !

Le pilier de l'Angleterre, qui a disputé pas moins de 11 matchs de Coupe du monde, a adressé de belles paroles à ses futurs coéquipiers, mais pas que : "Je suis honoré de représenter un club aussi spécial que le RCT. Je vais donner le meilleur de moi-même pour représenter dignement le maillot Rouge & Noir. Je veux aussi me tester dans le meilleur championnat et contre les meilleurs piliers chaque week-end. J’ai hâte de rencontrer, les joueurs, les dirigeants et les supporters de Mayol et de pouvoir contribuer aux futurs succès de Toulon."

Ce dernier, qui était en contact avec Toulon depuis octobre dernier, viendra alors remplacer le solide pilier anglais Kieran Brookes, qui a joué 23 matchs cette saison pour six titularisations.

Mais surtout, celui qui compte six capes avec les Lions Britanniques rejoindra David Ribbans, qui est la révélation de Toulon cette saison. En plus de cela, l'Anglais arrivera en même temps que Lewis Ludlam, autre international du XV de la Rose.

Au poste de pilier, notamment pour pallier le départ de Bruce Devaux, Toulon devrait rapidement officialiser la venue de Daniel Brennan, en direction de Brive.

Pour le directeur sportif du RCT, Laurent Emmanuelli, l'arrivée d'un tel élément est un renfort de choix : "On est très heureux d’accueillir dès la saison prochaine Kyle Sinckler. Doté d’une solide expérience internationale, Kyle est un joueur qui combine puissance, habileté et explosivité."