TOP 14. RECORD BATTU : Toulon - Toulouse va exploser tous les compteurs du Vélodrome

Plus de 66 000 spectateurs attendus : Toulon – Toulouse va faire tomber le record du Vélodrome. Un choc XXL pour le RCT, qui veut rebondir après l’échec européen.

Un choc de haut niveau… dans un stade plein à craquer

Ce samedi soir, l’Orange Vélodrome va résonner aux chants du rugby. À l’occasion de la 23e journée de Top 14, le RCT reçoit le Stade Toulousain dans une affiche de gala… et de tous les superlatifs. À en croire Pierre Mignoni via le Midi Olympique, “ce sera le record du Vélodrome dans l’ensemble des sports”. Rien que ça. Avec plus de 66 312 spectateurs attendus, Toulon s’apprête à battre le record d’affluence établi par l’OM face à Montpellier en avril dernier. Et pour cause, il y aura 66 818 supporters dans les tribunes.

Vous serez 6️⃣6️⃣ 8️⃣1️⃣8️⃣ 😍



À l’occasion du match Toulon-Toulouse ce samedi soir, le @RCTofficiel va battre un 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐝'𝐚𝐟𝐟𝐥𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 à l’@orangevelodrome ! 🏟️🔥



Merci à tous nos supporters pour leur soutien indéfectible ❤️🖤… pic.twitter.com/lmuGafEtqv — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) May 10, 2025

Pour Mignoni, cette mobilisation populaire n’a rien d’un hasard : “Toulouse n’y est pas pour rien. L’ensemble de la région s’est aussi mobilisé au travers de notre équipe.” Deux monuments du rugby français, un écrin mythique, un enjeu sportif fort : tous les ingrédients sont réunis pour une soirée d’exception dans la cité phocéenne.

Des retrouvailles sous tension

Ce duel n’est pas anodin. Il intervient quelques semaines après l’élimination du RCT en quart de finale de Champions Cup face à ces mêmes Toulousains. Une défaite encore dans les têtes : “Il faut être réaliste et honnête : ce quart de finale perdu face à Toulouse a fait mal à la tête”, confesse Mignoni. Avant d’ajouter : “Ce sont des matchs où tu n’as pas beaucoup d’opportunités, mais il faut les saisir.”

Après des prestations en dents de scie ces dernières semaines, Toulon veut se relancer. “J’espère que, demain, ça sera un nouveau départ sur le contenu”, explique le manager. Avec 15 jours de travail, une vraie analyse de la défaite européenne puis du revers à Vannes et l’envie de hausser le curseur, le RCT compte bien montrer un autre visage.

L’ambition clairement affichée

Pas question de se contenter de l’événement. “On doit avoir plus d’ambition dans le jeu pour battre Toulouse”, martèle Mignoni. Précision, efficacité, agressivité sur les turnovers… le staff toulonnais sait que la marge d’erreur sera infime face à l’armada rouge et noire. Même si celle-ci sera privée une fois de plus d'éléments importants comme Ramos et Mauvaka.

Ce match est aussi un révélateur. Pour Gabin Villière, en quête de rachat, ou pour un collectif toulonnais encore perfectible, c’est l’occasion de prouver qu’ils peuvent exister dans les très gros rendez-vous. “Il faudra du contenu”, insiste Mignoni. Et pas seulement du bruit en tribunes.

Samedi soir, la fête sera totale. Mais derrière l’ambiance, c’est bien le terrain qui décidera si Toulon peut rêver encore plus haut cette saison. Record d’affluence ou pas, il faudra aussi livrer un match référence. Face à Toulouse, pas le droit à l’erreur.