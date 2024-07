TOP 14. Rayasi, Vunipola… solide XV de départ en vue pour le promu Vannes

Vannes devrait rentrer 6 à 7 recrues dans son XV de départ type, qui aura de la gueule. Mais attention au quota de JIFF…

Alors qu’il avait promis qu’il serait un promu sage sur le marché des transferts et que seules 5 recrues seraient attendues, Vannes a finalement céder à la raison et aux possibilités du marché des transferts.



Ainsi, de très belles recrues vont arriver en Bretagne cet été, parfois des 4 coins du monde. L’on pense en première ligne à Mako Vunipola, le très expérimenté pilier anglais qui sera à coup sûr un des fers de lance de cette équipe championne de France de ProD2.

RUGBY. TRANSFERT. Vannes : Des recrues de poids pour un impact imminent en Top 14 ?De l’autre côté de la mêlée, l’Argentin Medrano n’est certainement pas venu pour rien non plus et devrait l’aider à caler la mêlée bretonne. Tandis qu’un cran plus bas, l’attelage principal devrait être à 100% recrue, avec Van der Meeewe et Metz.



En 3ème ligne, les Français auront certainement du mal à se faire leur place. Car à 4, les Argentins Gorrissen et Pedemonte ainsi que les hommes du Pacifique Kamikamica et Kalamafoni prendront beaucoup de place, même s’il faudra aussi surveiller le quota de JIFF. Château a quand même l’expérience de ce niveau-là tandis que le plaqueur/gratteur Decubber, blessé l’an dernier, pourrait avoir sa chance par moments.



A la charnière, le duo Ruru/Lafage ne devrait pas bouger en l’absence de recrues, ce qui n’est pas le cas derrière. Au centre, Andres Vilaseca parti, c’est le massif Tani Vili (1m87 pour 112kg) qui devrait être le point d’ancrage préféré des Vannetais, aux côtés d’Arrate ou Valleau.



Aux ailes en revanche, cela devrait être un renouveau total. Recrues majeures de Vannes, Salesi Rayasi et Filipo Nakosi devraient être titulaires, forcément, grâce à leur capacité à être des facteurs X.

Ces arrivées entraîneront-elles un repositionnement à l’arrière de l’électrique Romaric Camou, qui regoûtera au Top 14 6 ans après ? Il se peut, sur certains matchs…