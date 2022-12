TOP 14. Accusation de violence et d'insultes racistes : où en est l'affaire qui entoure Pascal Cotet ?

Pascal Cotet a fait les gros titres cette semaine après les révélations de Sud-Ouest, où en est l'affaire ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette fin d’année ne met pas en valeur l’actualité extra-sportive bayonnaise. En effet, le pilier du club Pascal Cotet a récemment été accusé de violences et d’insultes racistes par une jeune femme à la sortie d’une boite de nuit. Cette information, dévoilée par Sud-Ouest, a été suivie par un communiqué du club déclarant que le club avait “pris connaissance des propos rapportés par le journal.” Ni l’Aviron Bayonnais, ni le joueur n’ont communiqué sur ce sujet par la suite. Avant de recevoir un coup, la victime a décrit les prémices de l'agression ainsi dans les colonnes du journal local :

Je ne saurai même pas expliquer comment cela a commencé. J’ai entendu "sale arabe". Je me suis retournée pour être bien sûre qu’il parlait de moi. Il était bourré. Il n’était pas du tout lucide et manquait de cohérence. Je n’avais pas envie de m’énerver. C’était gratuit et j’étais un peu dépassée.[...] Les insultes ont changé. Il m’a traitée de sale juive. Il n’était pas du tout maître de son état. [...] Je lui ai lâché un "ta gueule" sans réfléchir."

COMMUNIQUE DE PRESSE OFFICIEL pic.twitter.com/mkwzSsqewn — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) December 22, 2022

Selon France Bleu, il aurait reconnu les violences auprès de la police, bien qu'en attente du jugement, Pascal Cotet reste présumé innocent. Cependant, il aurait nié les insultes à caractères raciste et antisémite. Faute de preuves, le parquet n’a retenu que les faits d’agression concernant le joueur. Au moment où ses lignes sont écrites, aucune sanction n’a eu lieu envers le joueur. Ce dernier a disputé le match face à la Section Paloise en tant que titulaire. Une présence qui a provoqué l’exaspération d’un grand nombre de fans sur les réseaux sociaux, notamment dans les commentaires du communiqué de presse. Un certain nombre de fans demandent à ce que le joueur soit mis à pied le temps que l’affaire arrive à son terme. Toujours selon Sud-Ouest, Pascal Cotet est convoqué par la justice le 18 janvier prochain. La victime demanderait un préjudice de 3 000 euros.