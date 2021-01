Top 14 - Racing 92 vs Toulon, un match aux allures d'entraînement à haute intensité du XV de France

Toulon se déplace chez le Racing 92 ce dimanche en match en retard de la 5e journée de Top 14. Un match aux allures d'entraînement du XV de France.

Ce dimanche soir le Racing 92 reçoit Toulon non pas en clôture de la 15e journée comme on aurait pu le croire, mais de la 5e. En effet, Franciliens et Toulonnais devaient s'affronter en octobre dernier. Mais leur qualification respective pour la finale de la Champions Cup et de la Challenge Cup a obligé la Ligue à reporter cette rencontre. C'est donc non plus en automne mais en plein hiver qu'ils se retrouvent pour en découdre. Le Racing 92 comme Toulon comptent deux matchs en retard cette saison. Mais les Racingmen ont mieux "géré" la première partie de saison puisqu'ils occupent la 3e place du classement avec seulement trois revers là où Toulon a eu plus de mal à trouver la bonne formule. Après une belle série de quatre succès en début de championnat, ils ont alterné victoires et défaites toutes compétitions confondues. Là où leurs prochains adversaires ont enchaîné sur six victoires notamment à Bordeaux et Clermont. Le Racing est avec Toulouse la meilleure équipe à l'extérieur de l'exercice en cours tandis que Toulon fait partie de haut du classement à la maison. Malheureusement pour les Varois, ce match ne se jouera pas à Mayol. Et sur ses terres, la formation ciel et blanche est particulièrement performante en attaque avec une moyenne sur cinq matchs de 35,40 points marqués selon les chiffres de Philippe Blanchard, du site Les Stats de Phil. Les Franciliens talonnent ainsi les Toulousains, leaders du Top 14, avec 4,40 essais marqués pour un score moyen de 35 à 19 en leur faveur. Cela ne présente rien de bon pour les hommes de Collazo. L'homme en forme côté Racing, c'est l'ailier Donovan Taofifenua avec pas moins de six essais inscrits en neuf matchs. C'est deux fois plus que le meilleur marqueur d'essais du RCT, Gabin Villière. Deux joueurs qui rappelons-le ont été retenus par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2021. Et avec l'annulation des deux dernières journées de Coupe d'Europe, c'est lors de ces matchs relevés qu'ils pourront marquer des points vue d'une titularisation.

Ce devrait être un des duels à suivre dans cette rencontre qui s'annonce explosive. Car il y aura aussi un match dans le match à l'ouverture avec Louis Carbonel et face à lui l'Ecossais Finn Russell en guise d'avant-goût du Tournoi. Pour l'heure, c'est le Bordelais Jalibert qui part avec une longueur d'avance sur le Toulonnais en l'absence de Ntamack. Mais le Varois est plein de ressources et il pourrait changer la donne en faisant briller ses coéquipiers comme Villière ou bien Nonu au centre. Il nous tarde d'ailleurs de voir le centurion all black face à Vakatawa, l'un des sept Racingmen retenus par le staff tricolore. Lequel a aussi appelé sept Toulonnais, c'est donc potentiellement 14 internationaux qu'il pourrait y avoir sur la pelouse dimanche soir.

On espère donc voir un match non pas haché où chacun voudra se préserver d'une blessure mais enlevé avec un RCT qui, s'il n'a gagné qu'une fois en déplacement à Agen, marque beaucoup de points. Problème, il en encaisse encore plus (27,83 en moyenne sur 6 matchs). A l'inverse, le Racing 92 concède moins de deux essais à ses adversaires sur sa pelouse. Une grosse défense couplée à une attaque efficace, ce n'est pas une surprise si les Franciliens sont sur le podium provisoire du Top 14. En cas de succès, même bonifié, ils ne passeront pas devant Toulouse mais pourraient bien en devenir le dauphin. Avant de pourquoi pas espérer mieux puisque le Stade ne compte aucun match en retard.