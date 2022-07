TOP 14. Qui est Fletcher Smith, l'autre ouvreur NZ du LOU et remplaçant de Lima Sopoaga ?

Fletcher Smith, illustre inconnu hors des frontières de la Nouvelle-Zélande et du Japon, a débarqué à Lyon en tant que joker médical. Mais que vaut-il, au juste ?

Il fut un temps pas si lointain ou la rumeur l'envoyait à Agen. Finalement, il avait prolongé son bail au Japon, se contentant simplement de changer de club, passant des Shining Arcs aux Green Rockets pour une saison. Aujourd'hui, c'est cette fois le LOU qui a dû s'en approcher, histoire d'assurer ses arrières à l'ouverture derrière l'excellent Léo Berdeu, le All Black Lima Sopoaga venant d'être opéré. Lui ? Si son pedigree n'est pas des plus bankables, certains afficionados sur Super Rugby auront peut-être reconnu Fletcher Smith, qui compte d'ailleurs près d'une trentaine d'apparitions dans la compétition reine de l'hémisphère sud. À 27 ans, celui qui débuta chez les Highlanders vient de s'engager dans la cité rhodanienne, elle qui "n'attendait que la confirmation du processus de joker médical par la LNR", comme l'expliquait le président Yann Roubert la semaine dernière.

Dès lors, qu'attendre de celui qui a surtout brillé en NPC et en Top League ? Smith, c'est un garçon relativement virevoltant pour son poste, doté certes d'un gabarit assez frêle (1m80 pour 83kg) mais qui compense par une belle vitesse et des skills en raccord avec son statut de Maori All Black. Face au but, c'est également un garçon fiable qui a déjà aligné des saisons à près de 85% dans le championnat des provinces néo-zélandaises ; reste à savoir s'il saura en faire de même en Top 14, face à une pression toute autre. Un temps recruté par les Hurricanes pour jouer le rôle de la doublure de la superstar de la franchise dans jusqu'en 2020, les observateurs ont vite pu comprendre qu'il n'était pas Beauden Barrett... mais qu'il n'était pas un peintre non plus.

Mis en confiance et entouré par un centre qui parle le même rugby que lui comme Josiah Maraku (Néo-Zélandais recruté par le LOU cet été), celui que l'on pourrait comparer à Ruben Love - dans le style de jeu - pourrait faire valoir toutes ses qualités et satisfaire les Lyonnais, très déçus du rendement de Lima Sopoaga, l'autre ouvreur NZ, annoncé comme la recrue vedette l'an dernier. Le natif de Nelson, lui, n'a jamais connu les joies de la sélection, mais a pour lui aussi d'avoir 4 ans de moins que son homologue et une forme physique sur laquelle il n'y a - jusque là - jamais rien eu à redire. Avouez qu'il serait fou si, on ne sait par quel stratagème administratif, c'était ce même Fletcher Smith qui venait remplacer définitivement Sopoaga à la fin de son contrat. Soit à la fin de cet exercice 2022/2023 qui se profile à grands pas...