TOP 14. Le Stade Toulousain convoqué par la commission pour une raison insolite

Au Stadium de Toulouse, des restes de tracés blancs du football vont entrainer la convocation du Stade Toulousain en commission de discipline.

Le Stade Toulousain, leader du Top 14, s’est fait épingler par la LNR. Mais cette fois, ce ne sont ni ses performances ni ses supporters qui font parler, mais... les lignes de terrain.

Lors de la rencontre face au Stade Français, les téléspectateurs les plus attentifs ont remarqué un détail insolite : des tracés fantômes appartenant au football persistaient sur la pelouse du Stadium.

Les vestiges d’un autre sport

Ces traces blanches, vestiges de matchs récents du TFC et de l’Union Saint-Jean en Coupe de France, n’ont pas été complètement effacées avant le coup d’envoi de ce choc de la 13e journée de Top 14.

Résultat : infraction à l’article 391 du règlement de la LNR, qui interdit la présence de lignes étrangères lors des rencontres professionnelles diffusées en direct.

Convoqué devant la commission de discipline le 26 février, le Stade Toulousain devra s’expliquer. Un petit couac logistique qui n’a toutefois pas empêché les Rouge et Noir de décrocher une belle victoire bonifiée (38-23).

Un problème récurrent dans les stades multi-usages

Le Stadium, partagé entre le rugby et le football, n’est pas le seul en cause. Pau, Castres, La Rochelle et Perpignan sont également convoqués pour divers manquements. Des obstacles dans les en-buts, des équipements non conformes, ou encore des zones non autorisées : autant de soucis qui montrent les défis d’organiser des rencontres dans des enceintes partagées.

Pas de quoi effacer la bonne dynamique

Pour le Stade Toulousain, cette affaire reste anecdotique. Leader du championnat et en pleine confiance, le club prépare déjà son prochain choc. Si cette convocation peut faire sourire, elle rappelle tout de même l’importance de soigner les détails, même ceux qui se jouent à quelques centimètres de peinture.