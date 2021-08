Top 14 - Quand le Racing part en stage à... Courchevel

Les Racingmen rejoindront Courchevel dimanche pour une stage d'une semaine. Leur préparation physique se poursuivra dans la foulée en Corrèze, où ils affronteront le CA Brive en amical.

C'est ce dimanche que le Racing entamera son premier stage de préparation pour la saison à venir. Si les hommes du 92 ont repris l'entraînement la semaine dernière après presque 6 semaines de coupure bien méritée, ils ont en effet - comme les autres - d'abord repris leurs quartiers dans leur centre habituel, au Plessis-Robinson. "Je les ai tous trouvés très frais, au jour de la reprise", confiait d'ailleurs Laurent Travers à nos confrères de Rugbyrama dans la semaine.

Mais par-delà cette reprise somme toute commune, c'est la destination du premier stage des Ciel et Blanc qui intrigue. Si l'on sait le club des Hauts-de-Seine friand des belles choses et son propriétaire des endroits prisés, la destination de... Courchevel, nous a quelque peu surpris. Si d'autres formations du Top 14 comme le Stade Français ont pour habitude d'aller se préparer en altitude dans des stations de sports d'hiver, le domaine des Trois-Vallées (Savoie) reste essentiellement connu pour son côté "haut de gamme" et sa spécialisation dans l'hôtellerie et les commerces de luxe. Pas vraiment dans les us et des coutumes des clubs de rugby, disons-le comme ça...

Enfin notez que les demi-finalistes du dernier championnat partiront pour la Corrèze et Bugeat en vue d'un dernier séjour de préparation avant la reprise. Il y affronteront le CA Brive à Amédée-Doménech dans la foulée, en espérant qu'il n'aient pas un bout d'argent coincé entre les dents...