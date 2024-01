Top 14 & Pro D2. Déplacements et Blocages. ''Les joueurs savent que la journée va être longue''.

Face à des défis économiques et environnementaux croissants, les agriculteurs appellent à des changements significatifs pour assurer la viabilité et la durabilité de leur profession. Le syndicat FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricole) et la Confédération Paysane, revendiquent de meilleures conditions de travail, une meilleure rémunération, et une lisibilité des politiques publiques pour le monde agricole, et plus de justice à travers des mesures comme "l'interdiction de vendre des produits agricoles à un prix inférieur aux coûts de production".

des exemples concrets de cette situation comme pour le club de Soyaux- Rugbyrama nous apporte dans son papier aujourd'huicomme pour le club de Soyaux- Angoulême . Alexandre Ruiz a expliqué que l'équipe a dû partir un jour plus tôt que prévu, empruntant des routes secondaires pour éviter les blocages.

De même, le CA Brive a connu un périple rallongé pour rejoindre Aix-en-Provence, avec un trajet initial de 6 heures, prenant finalement 10 heures.

Les acteurs du rugby témoignent de leur compréhension et de leur soutien, à l'image de Patrick Milhet qui a indiqué dans les colonnes de Rugbyrama que "le Stade montois veut envoyer son soutien aux agriculteurs".

D'autres clubs, comme la Section Paloise, ont avancé leur départ pour éviter les blocages, réajustant leur planification pour s'assurer de la meilleure préparation possible. En dépit de ces défis, les clubs ont montré une compréhension et un respect pour les revendications des agriculteurs, adaptant leurs plans tout en reconnaissant l'importance des enjeux soulevés par les manifestations. Côté Ce n'est pas idéal c'est sûr mais on respecte les revendications des agriculteurs. On fera comme tout le monde, on mettra plus de temps et puis c'est tout." Côté Clermont , en déplacement pour Castres , on accepte et on se montre philosophe : "On ne change rien et au pire, on arrivera plus tard.

Un réel impact sur le sportif ?

Bien évidemment, la situation n'est pas la plus simple pour les clubs, qui, comme évoqué plus haut, trouvent des solutions.

A Pau, nous comprenons que la situation peut impacter l'aspect sportif : "On est partis à 9h du matin au lieu de 13h en espérant ne pas arriver à 22h. On a dû réajuster notre planning, que ce soit la restauration ou la logistique des bus. Il y a plus d'eau et de collations prévues. Le but c'est de rouler un maximum et éviter les blocages. Les joueurs savent que la journée va être longue." (Rugbyrama)

En somme, les joueurs pourraient être plus fatigués, sur le plan physique, mais également mental. Les longs trajets ne sont jamais simples à gérer. Verra-t-on des signes de faiblesse ce week-end sur les pelouses de Top 14 ? Réponse dès demain !

