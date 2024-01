TOP 14. Entre internationaux et flopée de blessés, quelle équipe de La Rochelle affrontera Toulon ?

On pourrait croire que tous les voyants sont au vert du côté de La Rochelle... Eh bien non, et rien ne va en s'arrangeant ! Ce week-end, l'équipe maritime devrait être remaniée.

Entre internationaux et blessés

Ce n'est pas un secret, le Stade Rochelais fait partie de ses quatre clubs fournissant le plus de joueurs au XV de France. Avec Toulon, Bordeaux et le Racing 92, La Rochelle alimente abondamment les rangs des Tricolores.

Pour cette édition 2024 du Tournoi des 6 Nations, pas moins de cinq joueurs cadres sont avec les Bleus, en la personne de Wardy, Atonio, Boudehent, Alldritt et Danty. Par "chance", Antoine Hastoy n'a pas été appelé, lui qui était de l'aventure au Mondial.

Malheureusement pour les champions d'Europe en titre, parmi les six joueurs relâchés par le staff des Bleus ce mercredi soir pour jouer en Top 14 ce week-end, aucun Rochelais.

En plus de cela, viennent s'ajouter la (longue) liste de blessés, qui ne cesse de s'agrandir de journée en journée. Ces deniers temps, l'effectif maritime semble payer ses bons résultats, et les quatre victoires consécutives commencent à laisser des stigmates.

Par ailleurs, les hommes de Ronan O'Gara ont laissé des plumes sur la pelouse des Sale Sharks le week-end dernier. À commencer par le polyvalent Ultan Dillane, qui s'est malencontreusement blessé au genou en première période. Le couteau suisse du pack rochelais est visiblement touché au ligament interne, et serait absent pour une période de six semaines !

Mais comme les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, un autre joueur important serait "out". Le pilier argentin Joel Sclavi s'est également blessé sur la pelouse des Sharks, en fin de rencontre, suite à un choc assez violent. La doublure de Uini Atonio est touchée aux cervicales, une zone sensible pour les premières lignes, d'autant plus que le Puma a été opéré à cet endroit en 2021. Aucune nouvelle sur son indisponibilité, mais ses chances de jouer face au RCT seraient infimes. Cette semaine, le natif de Mar Del Plata ne se serait pas entraîné, et aurait passé une succession d'examens.

Il faut dire que c'est une véritable hécatombe en première ligne, car si Wardi et Atonio sont opérationnels, ils sont avec le XV de France. Pierre Bourgarit, qui est, lui aussi, un membre de l'équipe de France, est blessé à une épaule. Ensuite, Thierry Païva est, lui aussi, sérieusement touché à une épaule, et n'a plus joué depuis de longs mois.

Un peu d'éclaircie ?

Dans tout ce nuage noir, La Rochelle cherche les zones de lumière. Il semblerait qu'il y en ait un petit peu, avec notamment le retour du héros de la dernière finale de Champions Cup, Georges-Henri Colombe. Le gaillard n'a pas joué une seule minute en 2024, et son retour tombe à pic.

Enfin, le talentueux Matthias Haddad serait sur le chemin du retour face au RCT, lui qui n'avait plus joué depuis le 2 septembre face à Clermont. Son genou va mieux, et c'est une excellente nouvelle pour le groupe.

