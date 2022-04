Top 14. Pourquoi Toulon risque de dominer le Stade Toulousain au Vélodrome ?

Ce week-end en Top 14, Toulon recevra au stade Vélodrome un Toulouse sûrement diminué par rapport à son match face à l’Ulster.

Samedi soir prochain se déroulera l’un des chocs de cette 23ᵉ journée : le Toulon de Kolbe reçoit le Stade Toulousain d’Antoine Dupont. Un match qui ne sera certainement pas aussi alléchant sur le papier qu’on ne pourrait le penser. En effet, Toulouse devra sans doute reposer un certain nombre de joueurs, qui ont jusqu’alors enchaîné les rencontres. On pense forcément à la charnière Dupont-Ntamack, encore excellente ce week-end face à l’Ulster, ou encore au talonneur Peato Mauvaka. Sans oublier l’infirmerie remplie du champion de France en titre (Marchand, Youyoutte, Bonneval, Cros, Baille, Guitoune, Chocobares, Placines ou encore Lebel). Même si certains d’entre eux pourraient être aptes, il ne serait pas étonnant de voir Ugo Mola aligner une équipe remaniée à Marseille samedi, et ce, malgré l’enjeu autour de cette rencontre.

RÉSUMÉ VIDÉO. La magie du Stade Toulousain pour une qualif’ à l’arrachée en Irlande

À moins que, conscient de l’importance de ce match, l’entraîneur des Rouges et Noirs décide de faire appel à certains cadres pour tenter d’aller chercher des points face au RCT ? Car contrairement aux autres années, le Stade Toulousain est loin d’être assuré de finir dans les 6 ! 5ème avec 3 points d’avance sur le premier non qualifié (Lyon), le club de la ville rose fait donc face à un véritable dilemme. Jouer le coup à fond face au RCT, ou bien ne pas en faire une priorité en vue des échéances futures (en championnat et en Coupe d’Europe) ? Ugo Mola en personne a tout de même exprimé en conférence de presse son inquiétude concernant la santé de ses internationaux : “Sur nos dix internationaux qui ont fini l’aventure du Six Nations, sept ont été impactés par des blessures directes ou indirectes. Je leur donnerai quelques jours de repos après le match en Ulster, car je n’ai pas le choix. Je n’ai pas envie de prendre des risques avec leur santé”. Pour Toulon, la question ne se posera pas…

Qualifié pour les quarts de finale de Challenge Cup après son succès face à Trévise, le RCT reste tout de même focus sur son principal objectif : se qualifier dans les 6. Et après un début de saison raté, la mission semble désormais loin d’être impossible pour les hommes d’Azéma. En effet, les Toulonnais dégagent une sérénité déconcertante, allant jusqu’à étriller le LOU à domicile lors de la dernière journée (10-43), ou encore La Rochelle, il y a quelques semaines à Mayol (41-11). À seulement 5 points du Racing 92 (6ᵉ), le RCT va donc devoir batailler jusqu’au bout s’il veut atteindre les phases finales. D’autant qu’après Toulouse, le RCT affrontera Bordeaux-Bègles, Pau et le Racing 92. Autrement dit, cette rencontre est capitale pour les coéquipiers d’Ollivon ; nous devrions donc voir les Serin, Carbonel, Kolbe, Luc, Villière, etc. sur la pelouse du stade Vélodrome, samedi soir. Pour rappel, la dernière fois que le Stade Toulousain et le RCT se sont affrontés au Vélodrome, les Varois l’avaient emporté 25-10, grâce à un doublé de Fekitoa. Néanmoins, rappelons que le RCT devra faire face à un léger problème : le nombre de JIFF. En dessous de la moyenne demandée par la LNR, Toulon doit aligner une moyenne de 17,5 JIFF lors des 4 prochaines journées. Un détail qui pourrait avoir son importance.

Bien qu’auréolés par sa victoire face à l’Ulster, les Toulousains restaient jusqu’alors sur une forme en dents de scie depuis le retour des internationaux : victoire face au LOU, puis défaite à Castres et face à l’Ulster au Stadium. À l’inverse, le RCT semble inarrêtable en ce moment ! En effet, les coéquipiers de Parisse n’ont plus perdu en championnat depuis le 12 mars dernier, sur la pelouse de Montpellier (18-16). Ce jour-là, ces derniers avaient même failli renverser le leader en fin de rencontre. Vous l’aurez compris, la tendance est du côté de Toulon, mais attention tout de même au réveil des Stadistes en championnat, qui semblent avoir (enfin) lancé leur saison avec ce succès en Irlande du nord.

TOP 14. Toulouse. ''Je me suis posé la question de partir'', confie Thomas Ramos après sa prolongation