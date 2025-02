TOP 14. Collazo (déjà) épinglé : Premier match, première citation avec le Racing 92

Patrice Collazo est déjà cité par la commission de discipline pour avoir été présent au bord de la pelouse alors que la LNR est encore dans l'attente de documents de la part du Racing 92.

Le début de mandat de Patrice Collazo au Racing 92 est déjà mouvementé. Battu à domicile par Vannes (25-30) pour son premier match à la tête des Ciel et Blanc, le manager francilien est désormais attendu devant la commission de discipline de la LNR.

En cause ? Son positionnement sur le bord du terrain, signalé par le quatrième arbitre de la rencontre.

Un problème de positionnement

Selon la LNR, "la situation visée est susceptible de constituer une infraction aux règlements généraux". Patrice Collazo aurait été présent en bord de terrain sans en avoir l’autorisation formelle.

Officiellement, c’est Dimitri Szarzewski, son adjoint, qui devait occuper cette fonction. Problème, ce dernier était souffrant ce jour-là. En attendant de clarifier la situation, Collazo reste libre d’exercer jusqu’à son audition prévue le 26 février. Il pourra donc être au plus près de ses joueurs lors du déplacement à Marcel Deflandre ce samedi.

Diallo suspendu en attendant l’audience

Autre dossier chaud du côté du Racing, celui d’Ibrahim Diallo. Le troisième ligne a écopé d’un carton rouge face à Vannes pour un déblayage dangereux sur son vis-à-vis Francisco Gorrissen. Il devra lui aussi se présenter devant la commission.

Contrairement à son entraîneur, il est suspendu dans l’attente de son audience. Un coup dur pour les Racingmen, qui affrontent La Rochelle ce week-end dans un contexte déjà très difficile.

Un Racing sous pression

Avec ces convocations et une situation sportive fragile, le Racing 92 traverse une période délicate. La défaite face à Vannes a déjà fait grincer des dents et ce déplacement à La Rochelle s’annonce très compliqué. Patrice Collazo espérait sans doute une arrivée plus sereine, mais le Top 14 ne fait jamais de cadeaux.