TOP 14. Pourquoi l'explosif Gabriel Oghre est une très bonne pioche pour l'UBB ?

L'UBB a officialisé la venue du jeune anglais Oghre en tant que joker médical de Dimcheff. Une recrue très intéressante pour le club girondin.

Et voici donc que la valse des anciens Wasps continue. Après Koch et Odogwu à Paris, les frères Willis respectivement à Toulouse et Bordeaux et on en passe, voici que l’UBB s’offre un nouvel anglais pour compléter son effectif. En l’occurrence, pour palier la grave blessure de Pablo Dimcheff, c’est Gabriel Oghre qui viendra renforcer les rangs girondins en tant que joker médical jusqu’à la fin de la saison. Lui ? On imagine que son patronyme ne vous dit certainement rien et pourtant, il compte déjà une cinquantaine de matchs en Premiership. Oghre, c’est évidemment le profil de garçon qui ne pouvait rebondir que dans l’élite d’un pays, tant son potentiel est grand.

TOP 14. 3 choses à savoir sur Jack Willis, le nouvel anglais du Stade ToulousainAux Wasps, on se plaisait d’ailleurs à placer régulièrement le natif de Westminster sur le banc, histoire de l’utiliser en tant que véritable finisseur. Il faut dire qu’Oghre possède un profil extrêmement dynamique, puncheur et casseur de ligne, à l’image de celui de Dimcheff, qu’il supplée justement. Reste que la maturité aidant, le talonneur de 24 ans (1m78 pour 103kg) était même devenu le numéro 1 du poste du côté de Coventry, accumulant 24 feuilles de matchs dont 17 titularisations la saison passée. Au total, la petite bombe également capable d'évoluer en 3ème ligne plantait également 9 essais au passage, faisant d'elle le meilleur marqueur des Wasps en championnat sur la période. Fort !

What a shift @gabrieloghre put in on Friday night! pic.twitter.com/BmQaWur4KK — Wasps Rugby (@WaspsRugby) August 23, 2020



Une très bonne pioche pour Bordeaux, donc, qui aura la particularité de compter deux talonneurs de la même génération à compter du mois de janvier prochain. Pour l’anecdote, Maxime Lamothe et Gabriel Oghre s’étaient d’ailleurs affronté deux fois en sélections jeunes, en 2017 et 2018. Pour une victoire chacun…