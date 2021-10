Top 14. Pour lutter contre les commotions, Biarritz va expérimenter le Polar Cap System

Dans une ère où les chocs sont de plus en plus violents, le BO a décidé de faire appel à l'entreprise PolarCool AB afin de soigner au mieux les commotions.

Dans un rugby qui se veut de plus en plus rapide et de plus en plus physique, les blessures ne cessent d'augmenter. Si les pépins musculaires ont toujours existé, la multiplication des chocs à la tête inquiète de nombreux médecins. En effet, les commotions cérébrales sont bien plus présentes qu'auparavant. Celles-ci pouvant mener à des conséquences tragiques. Pour se faire, l'entreprise PolarCool AB a tenté de mettre en place un dispositif afin de soigner au mieux les joueurs souffrant de commotions : le "PolarCap System". Une fondation anglaise souhaite changer les règles pour réduire les commotions cérébralesCe dispositif, qui doit être placé sur la tête, a pour but de refroidir le cerveau du joueur touché, afin d'éviter une inflammation de ce dernier. Ce qui pourrait provoquer de graves dégâts. Une avancée très importante à laquelle s'intéresse de près le BO ! En effet, le journal news.cision a annoncé que le club basque allait essayer ce dispositif durant une période de 6 semaines. Si après ce délai Biarritz est satisfait du produit, le club signera un accord commercial avec l'entreprise PolarCool AB. Un premier accord dont se félicite Matthew Clarkin : "La sécurité des joueurs est importante pour nous à Biarritz. Le fait qu'il existe désormais des preuves scientifiques pour ce système nous rend confiants sur le fait que nous pouvons désormais offrir un traitement médical à nos joueurs souffrant de commotions cérébrales".

Si le BO décide de prolonger par la suite cet accord, il sera le deuxième club de Top 14, après le Stade Français, à utiliser ce dispositif. Une situation qui plaît grandement au PDG de PolarCool, Erik Andersson, qui veut institutionnaliser son produit à tout le rugby mondial : "Les perspectives de commercialisation s'annoncent prometteuses en France, et nous sommes ravis de continuer à établir PolarCap comme traitement non seulement en France, mais aussi dans le monde du rugby". À voir si ce dispositif s'intègre dans les autres clubs du Top 14. En attendant, espérons que ce dernier soit efficace contre la multiplication des commotions dans le monde du rugby.