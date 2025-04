TOP 14. ''Plus rien à foutre y'a du Feed from desire, une hola, 50 pions, plus de vidéo'', les supporters savourent le récital du Stade Toulousain

Ce samedi, le Stade Toulousain et Castres s'affrontaient en ouverture de la 22e journée de Top 14. Un derby largement commenté par les supporters sur les réseaux sociaux.

Pour le moment c'est haché, lent, pas jojo Pas de doute On joue le CO #STCO

Match disputé après un quart d'heure. Castres mène 3 à 0 mais premier essai de Toulouse.

2e essai pour le Stade Toulousain.

Troisième essai pour les locaux, 24 à 6.

C'est quand même dingue ,les mecs n'ont plus de demi de mêlée et ils te sortent un mec de 20 ans qui donne l'impression d'être là depuis 10 ans . #STCO

Toulouse enfonce le clou avant la pause.

Toulouse veut terminer le travail dans le second acte.

Nouveau carton jaune contre Castres.

#STCO Paul Costes , 8 ans et demi, a du subir 157 plaquages violents depuis le début du match... Toujours debout 😲 Perso, c'est le corbillard qui serait venu me chercher depuis longtemps

6e essai du Stade !

Mettre une branlée à Castres c’est vraiment une des choses que je préfère au monde. Maintenant on fait la même face à Bordeaux la semaine prochaine en coupe d’Europe et on en parle plus #STCO