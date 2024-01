TOP 14. RUGBY. Pita Ahki, le véritable leader du Stade Toulousain ?

Depuis le début de saison, Pita Ahki se montre omniprésent. Ce dimanche, il en a fait voir de toutes les couleurs aux Racingmen. Retour sur sa performance.

Cette saison, il est le seul (ou presque) titulaire indiscutable de la ligne de trois-quarts toulousaine. Le centre Pita Ahki se montre particulièrement en canne en cette première partie de saison. En clôture de la 13ᵉ journée de Top 14 sur la pelouse synthétique du Racing 92, les Toulousains l’ont emporté. Et Pita Ahki fut encore un des grands artisans de la victoire des Rouge et Noir.

Dès le coup d’envoi, les hommes de Stuart Lancaster ont visé le Tongien sur le coup d’envoi. Face à lui, l’expérimenté Henry Chavancy, qui fêtait sa 300ᵉ cape avec les Ciel et Blanc. Et le début de match tournait en faveur des locaux.

Suite à l’expulsion du pilier Nepo Laulala, les Toulousains encaissent un essai. Mais ensuite, la machine se met en marche, et Pita Ahki s’active. Déjà actif en défense, il porte sans cesse la balle, cassant des plaquages, avançant sur chaque percussion. À la 26ᵉ minute de jeu, suite à un nouveau temps fort Toulousain, Pita Ahki finit dans l’en-but, après avoir pris le dessus sur Camille Chat. L’essai est refusé, le" touché à terre" n'est pas assez net pour M. Descottes.

Mais deux minutes plus tard, Ahki se propose devant la ligne lors d’une séance de pick and go. À la suite du ruck, c’est Piula Faasalele qui marque son essai, et qui vient donner l’avantage aux siens.

Au retour des vestiaires, Ahki continue son récital. Bien aidé par Sofiane Guitoune, Arthur Retière (deux ballons grattés), Ange Capuozzo, le centre international se régale, et régale. Toujours bien servi par la charnière Dupont-Mallia, le centre fut le fer de lance de l’attaque toulousaine, et un véritable mur en défense.

Guitoune, Barassi, Costes... Qui pour jouer à ses côtés ?

Si le poste de premier centre semble être verrouillé par Ahki, le numéro 13 laisse plus de place à la rotation. Alors qu’on vous parlait il y a quelques semaines de son duo de choc avec Pierre-Louis Barassi, Pita Ahki était aligné aux côtés de Sofiane Guitoune cette fois.

Très complet, celui qui prendra sa retraite à la fin de la saison a sorti une prestation très solide, et offre une solution supplémentaire au staff des champions de France.

Guitoune - Ahki, joyeuse année 2019 — Tonton R el Bigote (@b31stfc) January 28, 2024

S’il semble avoir retrouvé un très bon niveau, Ugo Mola aura le choix. Paul Costes, en forme au début de saison, tout comme Santiago Chocobares.

Pierre-Louis Barassi sera sans doute préféré par Ugo Mola. C’est la paire de centres la plus utilisée depuis le début de la saison.

