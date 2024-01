TOP 14. Privé de 6 Nations, Gazzotti reste au soutien de l'UBB !

Meilleur joueur de la dernière Coupe du monde des moins de 20 ans, Marko Gazzotti est encore sélectionnable cette année. Néanmoins, son club a besoin de lui en Top 14.

Pas de match face à l'Irlande

Championne du monde en titre, l'équipe de France u20 est une fois de plus favorite pour remporter cette édition 2024 du Tournoi des 6 Nations. Bon nombre d'éléments du succès estival sont présents dans le groupe pour affronter l'Irlande ce samedi.

Parmi eux, les Brivistes Carbonneau et Ferté répondent à l'appel, tout comme Noa Zinzen ou encore Barnabé Massa.

C'était également le cas de Marko Gazzotti, qui a été convoqué ce week-end par le sélectionneur Sébastien Calvet. Seulement, l'espoir pour les Bleuets d'avoir un joueur d'une telle qualité a été de courte durée !

Son club, Bordeaux, n'a pas validé cette convocation du jeune troisième ligne, et la FFR a alors communiqué sur son remplacement par Maël Perrin. Ce dernier évolue au MHR.

Cette décision fait suite "au contexte sportif et aux blessures", au sein du club girondin.

Suite au contexte sportif et aux blessures, Marko GAZZOTTI restera finalement dans le groupe de l'Union Bordeaux Bègles. Il est remplacé numériquement par Maël PERRIN (Montpellier HR). January 29, 2024

Après avoir subi leur premier revers de l'année 2024, les Bordelais espèrent redorer leur blason face au RCT, à l'extérieur dès ce week-end.

En plus de cela, Bordeaux est grandement impacté par les doublons internationaux, et compte pas moins de six joueurs présent dans les 34 joueurs préparant le match face à l'Irlande.

Cette saison, Marko Gazzotti a joué dix matchs avec l'UBB, dont sept titularisations. Il devrait alors naturellement intégrer le groupe pour le déplacement à Toulon.

