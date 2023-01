TOP 14. Personne n'en parle, mais le méconnu Thomas Darmon (MHR) est en forme internationale

Sans faire de bruit, le centre du MHR Thomas Darmon enchaîne les grosses performances en club. Au poinr d'être surveillé par le staff des Bleus ?

Thomas Darmon : ce nom vous dit-il quelque chose ? La question peut paraître loufoque mais ce garçon paraît tellement passer sous les radars de tout le monde qu’elle mérite d’être posée, que vous soyez un inconditionnel du Top 14 ou non. Pour preuve : qui sait que le centre du MHR fait partie de la glorieuse génération française 98 ? Qu’il est originaire de la ville de Sète ou qu’il est un pur produit de l’école de rugby du MHR ?



Pas grand monde, on imagine… Il faut dire que Darmon, 24 ans, est en train de définitivement exploser cette saison. Une évolution qui prolonge déjà joli dernier exercice (21 matchs), et qui s’est naturellement faite depuis son repositionnement 13, où son explosivité et sa vision de jeu d’un ouvreur font merveille. Car oui, "Darmiche" comme nombreux de ses coéquipiers l’appellent, évoluait essentiellement en 10 chez les jeunes, et même durant ses premières années avec les pros. Capable de jouer à tous les postes derrière sauf à l’aile, sa polyvalence lui permet de grappiller du temps de jeu mais le trimballe aussi de l’ouverture à l’arrière, du fond du terrain au poste de premier centre… Jusqu’à la révélation, donc, en 13.

TOP 14. Coly, Carbonel, Vincent… Quel XV de départ pour Montpellier en 2022/2023 ?

Avec les multiples blessures d’habituels tricolores, tout le monde ne cesse d’évoquer Émilien Gailleton, qui pourrait avoir un coup à jouer. Certes, le Palois a une gueule, est annoncé comme un crack depuis les Crabos et a inscrit 7 essais en Top 14 cette saison. Pour autant, Thomas Darmon est loin d’être ridicule à côté depuis septembre dernier. Lui n’a peut être jamais connu les équipes de France jeunes, n’a jamais été le prodige d’une génération et a un gabarit (1m81 pour 90kg) comme un style qui passent partout. Mais force est de constater que depuis plusieurs semaines, il est probablement le meilleur joueur du club.

TOP 14. À 19 ans, il fait (déjà) le bonheur de la Section Paloise : voici Émilien GailletonDu moins le plus en forme, et le plus surprenant, aussi. Auteur de 6 essais cette saison dont 4 en Champions Cup, Darmon a surtout brillé sur la scène européenne, que ce soit face aux London Irish ou aux Ospreys. Tranchant, avec de bonnes lignes de course et une explosivité notoire du bas du corps notamment, il est, ma foi, en train de marquer cette saison de sa patte du côté de l’Hérault. Et alors qu’on apprenait ce mardi la fin de saison probable de l’expérimenté (et presque All Black) Geoffrey Doumayrou, la situation ne semble pas prête de changer pour Darmon, s’il continue sur sa lancée. Jusqu’à le voir appelé dans le groupe des 42 Bleus en cours de Tournoi ? Voilà qui serait une juste récompense pour le Ciste, qui saurait enfin que ses performances ne passent pas inaperçues…

15 de France. La liste des 42 joueurs pour le Tournoi des 6 Nations avec de nouvelles têtes dont Bielle-Biarrey et Gailleton