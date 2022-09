TOP 14. Personne n’en parle, mais le LOU tient peut-être un nouveau prédateur avec Josiah Maraku

Arrivé en provenance de Narbonne durant l’intersaison, Josiah Maraku découvre le Top 14 du côté de Gerland. Et ses premiers pas sont alléchants…

Durant l’intersaison, Josiah Maraku (22 ans) a fait le grand saut en quittant Narbonne pour rejoindre le LOU et l’élite du rugby français. Une progression fulgurante pour le centre arrivé sur le territoire hexagonal en décembre 2021. Il avait alors quitté sa Nouvelle-Zélande natale pour rejoindre l’Aude et le RCN. En quelques matchs de Pro D2, le centre au profil plutôt solide (1m80, 97kg) a crevé l’écran, malgré les difficultés de son club, comptabilisant quinze matchs et trois essais. Les sirènes du Top 14 ont commencé à retentir autour de lui, flairant le bon coup Xavier Garbajosa l’a attiré sur le parvis de Gerland. Une chose est sûre, les supporters du LOU devraient se régaler grâce aux qualités du bonhomme. "C’est un garçon qui est pétri de qualités. Et au-delà des qualités physiques, on sent qu’il a une culture rugbystique. Du skills, du détail… Techniquement, il est très propre", confiait à son sujet Julien Seron via La Dépêche en début d'année. RUGBY. Top 14. Précieux et puissant, Yoan Tanga est déjà comme chez lui à la Rochelle

Un diamant qu’il faut encore polir

Gros puncheur, solide à l’impact et véloce, Josiah Maraku risque de faire des étincelles dans la ligne arrière du LOU. Mais outre l’aspect physique, le joueur possède également un large panel rugbystique et des skills déjà bien étoffés pour son jeune âge. À 22 ans justement, il a encore beaucoup à apprendre et doit aussi épurer son jeu. Mais son apprentissage du Top 14 ne fait que commencer. Pour le moment, Josiah Maraku a participé aux deux rencontres lyonnaises avec une quinzaine de minutes lors de la victoire à Brive (27-31) et une titularisation face à La Rochelle à domicile. Malgré la défaite des siens à Gerland (21-23), l'ancien Narbonnais a réalisé une belle prestation. Disponible, agressif et vif dans ses prises de balle, le joueur passé par les Blues d’Auckland a inscrit son premier essai de la saison. Lancé comme un frelon à quelques mètres de la terre promise suite à une touche lyonnaise, personne n’a pu arrêter le nouveau centre du LOU.

Pas suffisant pour arracher la victoire, mais cet essai aura permis aux lyonnais de recoller et d’obtenir un point de bonus défensif. Sur le papier, son association avec Kyle Godwin a de quoi faire saliver. Lui aussi arrivé cet été à Lyon, l’Australien (30 ans) apparaît comme un complément idéal à la fougue de Maraku. Avec Niniashvili, Godwin, Nakaitaci et donc Maraku, Xavier Garbajosa peut s’appuyer sur une belle meute pour constituer sa ligne arrière, et ce, malgré les absences sur blessure de Toby Arnold et Josua Tuisova. "C’est un joueur de duel et d’évitement, qui a un panel assez complet. Il est prédestiné à avoir une belle carrière, il ne faut pas oublier qu’il n’a que 21 ans ! En bref, personne n’en parle, mais Josiah Maraku pourrait bien devenir le nouveau prédateur de ce Top 14.