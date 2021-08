Top 14 - Personne n'en parle mais La Rochelle ne disputera aucun match de préparation cette saison !

Le Stade Rochelais n'aura pas de tour de chauffe cette saison. Il débutera en effet sa saison sans même avoir effectué de match amical... Étonnant.

C'est assez rare pour être souligné. Alors que nombre d'observateurs s'interrogent sur la préparation du Stade Toulousain (qui n'a repris que ce lundi) et de leur unique match amical le 27 août face au RCT, un club fait encore plus fort : La Rochelle. Le dernier finaliste du Top 14 ne disputera en effet aucune rencontre de pré-saison cette année. Ceci s'explique par les nombreuses blessures et les retours de vacances tardifs de certains éléments (Botia, Danty...), comme l'explique le nouveau directeur sportif, Robert Mohr, au Midi Olympique. "On a très peu de temps pour se préparer tous ensemble. On préfère se préparer ici, en interne, pour ne pas rajouter du stress, faire des voyages, s'exposer à des blessures..."

Alors nous direz-vous, les Maritimes ont bien dû partir en stage quelques jours, comme tout le monde, histoire de resserrer les liens et d'assurer les premiers automatismes. Eh bien non, toujours pas ! "On va déjà visiter la région", poursuit Mohr. Le groupe rochelais s'adonnera donc à des activités communes dans le coin comme l'accrobranche, l'escalade ou le vélo durant ce mois d'août, en impliquant aussi les familles, dans le but de "vraiment apprendre à se connaître et de créer un rattachement au club". Avant la rentrée des classes du 5 septembre prochain, où les hommes de ROG mettrons directement les pieds dans le plat en recevant le Stade Toulousain, champion en titre, à Deflandre (21h05)...