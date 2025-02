TOP 14. Penaud 'sanctionné', Jalibert et Lamothe espérés : la compo probable de l'UBB face à Clermont

Bordeaux joue gros face à Clermont, 5ᵉ du championnat. Christophe Urios revient sur ses terres avec la ferme intention de jouer un mauvais tour à l'UBB.

L’UBB n’est pas au mieux depuis le début des doublons. Cueillis par le LOU à Chaban Delmas, les protégés de Yannick Bru ne sont pas passés loin de la victoire face à Bayonne à Jean Dauger (37-33).

Désormais, il faut réagir pour enclencher une nouvelle dynamique. L’année dernière, c’est à cette même période que les Girondins ont laissé s’envoler trop de points (4 défaites en 6 matchs). Depuis, l’effectif s’est étoffé et le staff a un petit peu plus de matériel pour s’adapter.

Des cadres à l’infirmerie

Malheureusement pour l’UBB, de nombreux cadres sont sur le carreau au pire des moments. Le bulldozer Tevita Tatafu a subi une opération de la cheville et sera absent trois mois. Pablo Uberti, véritable couteau suisse et remplaçant idéal derrière, est indisponible six semaines.

Carlü Sadie ne rejouera pas cette saison (cervicale). Pierre Bochaton soigne toujours une hernie discale. Matéo Garcia et Nans Ducuing sont également sur le flanc.

Du côté de Marcoussis

Pour les internationaux bordelais, c’est la soupe à la grimace. Damian Penaud est sanctionné de son manque d’implication en Angleterre et ne sera pas du voyage à Rome. Il est remplacé par Théo Attissogbe. Mais bonne nouvelle pour l’UBB, l’ailier à demander à rentrer en club et pourra jouer face à l’ASM.

Deux autres joueurs sont de retour ce mercredi, il s’agit de Maxime Lamothe et Matthieu Jalibert. Touchés par un virus, leur présence dimanche soir dépendra évidemment de leur état de santé. Ils pourraient faire beaucoup de bien à leur équipe s’ils sont en état de jouer.

En effet, Joey Carbery est le seul demi d'ouverture valide dans l'effectif depuis la blessure de Garcia. Et on ne peut pas dire que l'Irlandais brille depuis quelques matchs. Son rendement laisse à désirer et il se rend coupable d'erreurs flagrantes, notamment sur les sorties de camp.

Des erreurs, les Bordelais devront en faire le moins possible pour espérer l'emporter face à l'ASM dimanche.