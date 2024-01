TOP 14. Pelouse brûlée, 130 sièges arrachés... après la venue du PSG à Pierre-Fabre, Castres déplore le football

En revanche, pas d'inquiétude, le CO a pris ses dispositions pour trouver rapidement des nouveaux fauteuils afin de pouvoir les installer d’ici samedi, en vue de la réception la franchise géorgienne des Black Lion, en Challenge Cup.

Invités par l'EPCR cette saison, les coéquipiers d'Akaki Tabutsadze se sont déjà imposés aux Scarlets lors de la 2ème journée, après avoir perdu de peu face à Gloucester lors de leur entrée dans la compétition.

Équipe rude devant, les Black Lions ont également récupéré beaucoup de joueurs expérimentés ces dernières saisons, avec notamment sa paire de centres Sharikadze/Kveseladze. En plus d'en former de très bons, comme Luka Matkava. Attention, donc...