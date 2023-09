VIDEO. Top 14. Basket, football, plongeon et rugby, Castres régale avec la manière face à Bayonne

Ce samedi, Castres a dominé Bayonne avec le bonus offensif. Les Castrais ont assuré le spectacle à l'image de cet essai de Nathanaël Hulleu après la demi-heure.







Deuxième victoire en trois matchs pour Castres. Après un court succès 24 à 23 contre Pau à domicile puis un revers de seulement deux unités à Bordeaux, le CO n'a pas fait dans la dentelle face à Bayonne. Un succès 37 à 0 des Tarnais qui les place dans le haut du classement avant cette pause forcée en raison de la coupe du monde.



"C’est une belle soirée, parce qu’on a fait le job face à une très belle équipe. L’état d’esprit, c’est super. Après, il faut rester humble. On peut partir sur ce break en étant un peu plus sereins. Ce soir, tout a été plutôt pas mal, on a bien géré nos temps faibles", a commenté Mathieu Babillot après le match via Sud-Ouest.



Si les Castrais ont fait le plein de points, il a cependant fallu attendre la demi-heure pour voir le premier essai. Sur un ballon de récupération dans leur partie de terrain, les locaux n'ont pas hésité à se lancer à l'assaut de l'en-but adverse après une passe de basketteur de Leone Nakarawa.



Derrière, c'est Dumora qui a mis le feu à la défense de Bayonne. Après un passage au sol, le cuir a rebondi jusqu'à Nathanaël Hulleu qui, à la manière d'un footballeur, a contrôlé l'ovale du pied avant de jouer par-dessus le défenseur. En cannes, il a fait les extérieurs avant de plonger en Terre promise.

#TOP14 - L'essai de la J3

Passe à une main, contrôle du pied, grand pont et un beau plongeon pour finir 🏊‍♀️

Le @CastresRugby tient notre essai de la journée 🎖️ pic.twitter.com/FpOTE4xXXW — TOP 14 Rugby (@top14rugby) September 3, 2023

La défense basque a cédé une fois de plus après la reprise suite à un enchaînement de passes après-contact et un soutien décisif de Séguret. Nakarawa a été récompensé de son excellent match après l'heure de jeu avant que Le Brun ne marque son premier essai en Top 14 pour sceller le bonus offensif.



A la fin de la rencontre, l'ancien Clermontois Arthur Iturria faisait un constat objectif de la rencontre : "Quand tu pars en vacances trop tôt, tu tombes sur une équipe vaillante. On a été absents dans le combat, rien n’est excellent ce soir."



Si la tâche s'annonçait compliqué sur le pré du CO, les Bayonnais auraient aimé afficher un autre visage : "Ce n’est pas ce qu’on voulait montrer. On rate des ruck, on est fragiles sur ces zones-là. Castres avait envie de gagner. C’est difficile de l’expliquer. C’est une première claque, on la prend tôt. On va avoir le temps d’y cogiter. On est partis 80 minutes trop tôt en vacances". Une rencontre qui sera sans doute très riche d'enseignements pour l'Aviron.